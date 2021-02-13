كريسبو "مدرب بعقلية الانتصار" مديرا فنيا لـ ساو باولو

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي تعيين الأرجنتيني هيرنان كريسبو مديرا فنيا بعقد يمتد لعامين.

وتفوق ساو باولو على سانتوس ومنتخب تشيلي في الظفر بخدمات مدرب بانفيلد وديفينسيا خوستيسيا الأرجنتيني السابق.

وترك كريسبو (45 عاما) منصبه في نادي ديفينسيا عقب قيادته الشهر الماضي للتتويج بأول لقب في تاريخه بالفوز بكوبا سود أمريكانا 2020 على حساب لانوس في المباراة النهائية.

خوليو كاسيرس رئيس ساو باولو قال عن تعيين الأرجنتيني عبر الموقع الرسمي للنادي: "تفهمنا أن كريسبو لائق بشكل متكامل مع ما نفكر فيه للنادي، يمتلك تاريخا ناجحا، كان لاعبا عظيما ومدربا واعدا، سيكون لدينا مدربا بعقلية الانتصار مع الحمض النووي لساو باولو".

وكان ساو باولو قد أقال مدربه فيرناندو دينيز في الأول من فبراير لسوء النتائج بعدما تراجع ترتيب الفريق في الدوري المحلي، إذ لم يحقق أي انتصار منذ بداية 2021 في الدوري.

ويحتل ساو باولو المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري البرازيلي بفارق 8 نقاط عن إنترناسيونال المتصدر، وله 4 مباريات متبقية على نهاية الموسم.

كريسبو بدأ مسيرته التدريبية في صفوف فريق الشباب لنادي بارما الإيطالي ثم مودينا في الدرجة الثانية الإيطالية.

وعاد كريسبو لبلاد الفضة وخاض تجربة رفقة نادي بانفليد، ومن ثم حقق نجاحا مع ديفينسيا بالتتويج باللقب القاري.

ويمتلك المهاجم الملقب بالعقرب مسيرة حافلة مع كرة القدم الأوروبية ومنتخب الأرجنتين، إذ ارتدى قمصان ريفر بليت الأرجنتيني وبارما ولاتسيو وانتر وميلان وجنوى في إيطاليا وتشيلسي الإنجليزي.