علي لطفي: درسنا لاعبي بالميراس.. وبيكهام: لم نيأس بعد لقاء بايرن

السبت، 13 فبراير 2021 - 11:13

كتب : حسام نور الدين

علي لطفي - الأهلي

أوضح علي لطفي حارس الأهلي أن فريقه درس لاعبي بالميراس البرازيلي تحسبا لوصول مباراة الناديين لركلات الترجيح في مونديال الأندية.

وتفوق الأهلي على بالميراس بركلات الترجيح ليحقق الميدالية البرونزية في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه.

وقال لطفي لموقع الأهلي:"درسنا لاعبي بالميراس وطريقة تسديدهم لركلات الجزاء وهي كلمة السر في التفوق عليهم".

أخبار متعلقة
زميله السابق: صلاح لم يستطع التحرك بحرية في فلورنسا لأنه كان إلها هناك في الدرجة الرابعة - إنقاذ لاعب كاد يبلع لسانه بعد تأخر سيارة الإسعاف مواعيد مباريات اليوم 13 فبراير 2021.. قمتان إنجليزيتان ودوري أبطال إفريقيا مدرب إلتشي يستقيل في المؤتمر الصحفي بعد السقوط أمام سيلتا

وأضاف "حصلنا على فيديوهات عديدة للاعبي الفريق البرازيلي من قبل الجهاز الفني، وعقد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى أكثر من جلسة معنا كحراس للفريق من أجل الاستعداد جيدًا لكل الظروف الخاصة بالمباراة وتحديدا حال الوصول إلى ركلات الترجيح".

واستمر "جهزنا ورقة خاصة بلاعبي بالميراس وطريقة تسديدهم ضربات الترجيح وكذلك الزوايا التي يركزون عليها، وبالفعل نجح محمد الشناوي في التعامل بخبرة كبيرة معها، وقاد الفريق لإنجاز جديد يضاف إلى هذا الجيل من اللاعبين الذين تعاهدوا على إسعاد جماهير النادي في كل مكان بحصد البطولات المحلية والقارية".

وشدد أحمد رمضان "بيكهام" مدافع الأهلي أن فريقه لم يفقد حلمه في التتويج بميدالية بعد الخسارة ضد بايرن ميونيخ بنتيجة 2-صفر في الدور نصف النهائي.

وقال بيكهام لموقع ناديه:"اللاعبون حققوا حلم جماهير النادي في التواجد على منصة التتويج في منافسات كأس العالم للأندية بعد الحصول على الميدالية البرونزية. منذ بداية البطولة ونحن نحلم بالتتويج بميدالية من أجل إسعاد جماهيرنا في كل مكان، وحتى بعد الخسارة أمام بايرن في نصف النهائي، لم نيأس، وكانت لدينا رغبة قوية في الفوز بميدالية والتفوق على بالميراس البرازيلي".

وأوضح "لدينا ارتباطات مهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري. سنبدأ الثلاثاء المقبل مشوار دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام المريخ السوداني، وكلها منافسات مهمة للغاية، ولدينا جميعًا رغبة في السير قدما نحو إضافة مزيد من البطولات للنادي في عهد هذا الجيل من اللاعبين".

ويستضيف الأهلي فريق المريخ في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ثم يلعب ضد النصر في دور الـ32 لكأس مصر ويتجه لتنزانيا لمواجهة سيمبا في الجولة الثانية من دوري الأبطال في 23 فبراير.

الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الدرجة الثانية – لقطة روح رياضية نادرة تزيّن مجموعة الصعيد 12 دقيقة | مصر
مباشر في إفريقيا – هورويا ضد بترو أتليتكو.. صن داونز أمام الهلال 12 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كينج: أرغب في إثبات نفسي.. وأتمنى الاستمرار مع إيفرتون 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيان رسمي – شباب بلوزداد يستنكر العنف والبلطجة أثناء لقاء مازيمبي 26 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كلوب بعد الخسارة من ليستر: قدمنا لهم هدية.. والهدف الأول تسلل 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة ريال مدريد – عودة كارباخال ولوكاس أمام فالنسيا 39 دقيقة | الدوري الإسباني
ثنائية يورينتي وكوريا تعيد أتليتكو مدريد لسكة الانتصارات على حساب غرناطة ساعة | الدوري الإسباني
بعد استعارته من الأهلي.. إصابة مدافع الإسماعيلي الجديد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ
قد ينال إعجابك