علي لطفي: درسنا لاعبي بالميراس.. وبيكهام: لم نيأس بعد لقاء بايرن

أوضح علي لطفي حارس الأهلي أن فريقه درس لاعبي بالميراس البرازيلي تحسبا لوصول مباراة الناديين لركلات الترجيح في مونديال الأندية.

وتفوق الأهلي على بالميراس بركلات الترجيح ليحقق الميدالية البرونزية في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه.

وقال لطفي لموقع الأهلي:"درسنا لاعبي بالميراس وطريقة تسديدهم لركلات الجزاء وهي كلمة السر في التفوق عليهم".

وأضاف "حصلنا على فيديوهات عديدة للاعبي الفريق البرازيلي من قبل الجهاز الفني، وعقد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى أكثر من جلسة معنا كحراس للفريق من أجل الاستعداد جيدًا لكل الظروف الخاصة بالمباراة وتحديدا حال الوصول إلى ركلات الترجيح".

واستمر "جهزنا ورقة خاصة بلاعبي بالميراس وطريقة تسديدهم ضربات الترجيح وكذلك الزوايا التي يركزون عليها، وبالفعل نجح محمد الشناوي في التعامل بخبرة كبيرة معها، وقاد الفريق لإنجاز جديد يضاف إلى هذا الجيل من اللاعبين الذين تعاهدوا على إسعاد جماهير النادي في كل مكان بحصد البطولات المحلية والقارية".

وشدد أحمد رمضان "بيكهام" مدافع الأهلي أن فريقه لم يفقد حلمه في التتويج بميدالية بعد الخسارة ضد بايرن ميونيخ بنتيجة 2-صفر في الدور نصف النهائي.

وقال بيكهام لموقع ناديه:"اللاعبون حققوا حلم جماهير النادي في التواجد على منصة التتويج في منافسات كأس العالم للأندية بعد الحصول على الميدالية البرونزية. منذ بداية البطولة ونحن نحلم بالتتويج بميدالية من أجل إسعاد جماهيرنا في كل مكان، وحتى بعد الخسارة أمام بايرن في نصف النهائي، لم نيأس، وكانت لدينا رغبة قوية في الفوز بميدالية والتفوق على بالميراس البرازيلي".

وأوضح "لدينا ارتباطات مهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري. سنبدأ الثلاثاء المقبل مشوار دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام المريخ السوداني، وكلها منافسات مهمة للغاية، ولدينا جميعًا رغبة في السير قدما نحو إضافة مزيد من البطولات للنادي في عهد هذا الجيل من اللاعبين".

ويستضيف الأهلي فريق المريخ في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ثم يلعب ضد النصر في دور الـ32 لكأس مصر ويتجه لتنزانيا لمواجهة سيمبا في الجولة الثانية من دوري الأبطال في 23 فبراير.