زميله السابق: صلاح لم يستطع التحرك بحرية في فلورنسا لأنه كان إلها هناك

أثنى ميكا ريتشاردز لاعب مانشستر سيتي السابق بمحمد صلاح نجم ليفربول الذي زامله في فيورنتينا الإيطالي في موسم 2014-2015.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وقال الإنجليزي في حواره لـAnfield Trap:"أتذكر مراني الأول مع صلاح. لم يكن يمرر الكرة على الإطلاق، لكن لا مانع لأنه كان يسجل أهدافا رائعة طوال الوقت".

وواصل "كثيرون يعتقدون أن مستواه الأفضل كان في روما، وهذا ما نقله إلى ليفربول، لكنه كان متألقا في فيورنتينا. لم تكن أهدافه رائعة، لكن على صعيد التأثير على المباريات، كان يتخطى ثلاثة أو أربعة لاعبين كل مباراة".

واستمر "اعتدنا الخروج لتناول القهوة في فلورنسا ولم نستطع الذهاب لأي مكان، حسنا، أنا استطعت، لكنه لم يستطع، لأنه كان إلها في المدينة بعد شهرين فقط من انتقاله لفيورنتينا".

بعد عام في تشيلسي لم يكن الأفضل في مسيرة صلاح، انطلق النجم المصري مع فيورنتينا على مدار نصف موسم قبل أن يواصل التألق في إيطاليا لمدة سنتين دافع فيهما عن ألوان روما.

ثم انتقل لمرحلة أخرى في مسيرته حين عاد للدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة ليفربول وفي موسمه الأول مع الفريق كان هدافا للبطولة وأفضل لاعب.

وترشح صلاح لجائزة أفضل لاعب في العالم في السنوات الثلاث الأخيرة.

وفي 2017 و2018 نال جائزة أفضل لاعب إفريقي.

ويتصدر صلاح حاليا ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا.