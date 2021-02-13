في الدرجة الرابعة - إنقاذ لاعب كاد يبلع لسانه بعد تأخر سيارة الإسعاف

كاد أحمد خليفة، لاعب مركز شباب القوصية المنتمي لدوري الدرجة الرابعة، يبلع لسانه يوم الجمعة في مباراة فريقه ضد نادي أبنوب في محافظة أسيوط مع تأخر وصول المسعفين إليه.

وروى مصطفى محمود مدرب القوصية لـFilGoal.com "لم نجد سيارة إسعاف في الملعب لكن بدأنا المباراة بعد موافقة الحكم محمد حسن. تقدمنا في الشوط الأول لكن تعادل أبنوب في الدقيقة 70، وإثر كرة مشتركة سقط خليفة على الأرض وصاح اللاعبون لأنهم رأوه لا يستطيع التنفس، طلبنا سيارة إسعاف ورفضنا دخول سيارة نقل موتى لتنقله إلى مستشفى".

واستمر "محمد سليم المشرف العام على الكرة في القوصية طلب سيارة إسعاف بعد 30 دقيقة من سقوط اللاعب، ذهبنا لمستشفى أبنوب ثم مستشفى الجامعة وتم إنقاذ خليفة. المسعفون قالوا لي: لولا تدخلك لحدثت عواقب وخيمة، أنا والحكم حاولنا إنقاذه. حياة اللاعبين تهمنا وليس 700 جنيه قيمة إيجار سيارة إسعاف، نحن من طلبنا سيارة الإسعاف رغم أنه ليس ملعبنا".

وتوجه FilGoal.com للطرف الآخر، حسام المعين رئيس نادي أبنوب، للاستماع لروايته إذ قال:"حاولنا إدخال سيارة الإسعاف لكن الرمال أمام بوابة الملعب منعت ذلك، نزل المسعفون ومعهم ناقلة المريض لكن المشرف العام على الكرة في القوصية رفض وأصر على دخول السيارة".

وأضاف "طلبنا سيارة من جمعية أهلية فدخلت الملعب وكذلك سيارة الإسعاف وخرج اللاعب بحالة جيدة. رسالتي لفريق القوصية، هل فعلتم ذلك بسبب 3 نقاط؟ لدينا إيصال إيجار سيارة إسعاف، تهمنا حياة الجميع دون شك. فريق القوصية افتعل مشكلة من قبل مع فريق أسيوط وتلقوا عقوبات".