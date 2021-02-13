ميشيل يانكون: هذا سر تطور الشناوي في ركلات الترجيح.. ولا أفكر في ضم حراس جدد للأهلي

السبت، 13 فبراير 2021 - 00:47

كتب : FilGoal

ميشيل يانكون - مدرب حراس الأهلي

ميشيل يانكون الأهلي محمد الشناوي
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