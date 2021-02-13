ميشيل يانكون: هذا سر تطور الشناوي في ركلات الترجيح.. ولا أفكر في ضم حراس جدد للأهلي السبت، 13 فبراير 2021 - 00:47 كتب : FilGoal ميشيل يانكون - مدرب حراس الأهلي ميشيل يانكون الأهلي محمد الشناوي نرشح لكم أخر الأخبار مدرب إلتشي يستقيل في المؤتمر الصحفي بعد السقوط أمام سيلتا 39 دقيقة | الدوري الإسباني حوار – بانون: لو نشر معلول صورة قدمه سيعتذرون له.. ولقبي في المغرب "88" 56 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020 محمد هاني: لم أفكر في إهداري ركلة ترجيح الزمالك ضد بالميراس.. والانتقادات طبيعية في الأهلي 58 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020 ميشيل يانكون: هذا سر تطور الشناوي في ركلات الترجيح.. ولا أفكر في ضم حراس جدد للأهلي ساعة | كأس العالم للأندية 2020 سكاي: دييجو كوستا على وشك الانضمام إلى بالميراس ساعة | أمريكا الإسماعيلي يعلن إصابة لاعبه بالرباط الصليبي ساعة | الدوري المصري مؤتمر مدرب المولودية: كانت مباراة بين فريق يهاجم وآخر يدافع.. النتيجة تخدمنا معنويا ساعة | دوري أبطال إفريقيا حسين الشحات: مصافحة أبو تريكة كانت لقطة عفوية.. وكيف نصف أي من فرق مونديال الأندية بالسيئين؟ ساعة | كأس العالم للأندية 2020 التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. تعثر إفريقي مبكر.. الكرة تأبى دخول المرمى والزمالك يتعادل مع المولودية مؤتمر باتشكيو: لم نحسن استغلال الفرص التي صنعناها.. ومروان يحتاج الثقة الزمالك يعلن إصابة فرجاني ساسي في الكاحل حوار – بانون: لو نشر معلول صورة قدمه سيعتذرون له.. ولقبي في المغرب "88" الإسماعيلي يعلن إصابة لاعبه بالرباط الصليبي الأكثر مشاهدة 1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 3 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 4 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 طلائع الجيش 1 سموحة انتهت دوري أبطال إفريقيا 0 الزمالك 0 مولودية الجزائر انتهت دوري أبطال إفريقيا 0 فيتا كلوب 1 سيمبا انتهت الدوري الإسباني 3 سيلتا فيجو 1 إلتشي انتهت الدوري الإيطالي 1 بولونيا 1 بينفينتو انتهت دوري أبطال إفريقيا - هوريا - بترو أتلتيكو لم تبدأ 18:00 دوري أبطال إفريقيا - الترجي - تونجيث لم تبدأ 15:00 دوري أبطال إفريقيا - الوداد الرياضي - كايزر تشيفز لم تبدأ 21:00 دوري أبطال إفريقيا - ماميلودي صن داونز - الهلال لم تبدأ 18:00 دوري أبطال إفريقيا - مازيمبي - شباب بلوزداد لم تبدأ 15:00 كأس مصر - الاتحاد السكندري - النجوم لم تبدأ 14:30 كأس مصر - الإسماعيلي - لافيينا لم تبدأ 14:30 الدوري الإنجليزي - وست بروميتش ألبيون - مانشستر يونايتد لم تبدأ 16:00 الدوري الإنجليزي - أرسنال - ليدز يونايتد لم تبدأ 18:30 الدوري الإسباني - ريال مدريد - فالنسيا لم تبدأ 17:15 قد ينال إعجابك