سكاي: دييجو كوستا على وشك الانضمام إلى بالميراس

بات دييجو كوستا على وشك العودة إلى الملاعب البرازيلية، بعد 15 عاما من مغادرتها.

المهاجم الإسباني ذو الأصول البرازيلية انفصل بالتراضي عن أتليتكو مدريد في شهر يناير الماضي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن كوستا متواجد في البرازيل للتفاوض على الانضمام إلى بالميراس.

وأفاد التقرير أن بالميراس عرض على كوستا عقدا لمدة عامين، براتب سنوي يبلغ 2,5 ملايين يورو.

وشجّع كوستا نادي بالميراس خلال طفولته أثناء ترعرعه في ولاية ساو باولو.

وكان كوستا في مفاوضات مع أندية تركية وقطرية وسعودية منذ رحيله عن أتليتكو مدريد، كما وصله عرض بعقد حتى نهاية الموسم من أحد الستة الكبار في الدوري الإنجليزي.

كوستا (32 عاما) بدأ مسيرته في برشلونة إسبورتيفو كابيلا البرازيلي، قبل أن يبدأ مغامرة رائعة في أوروبا عام 2006 مع براجا البرتغالي، ولعب منه معارا إلى بينافييل البرتغالي.

ثم انتقل كوستا عام 2007 إلى أتليتكو مدريد لأول مرة، وخرج معارا إلى براجا، وسيلتا فيجو، وألباسيتي، قبل أن ينتقل إلى بلد الوليد بشكلٍ نهائي في 2009.

الفترة الثانية لـ كوستا مع أتليتكو مدريد بدأت في 2010 وهي حقبته الذهبية التي استمرت 4 مواسم، إذ قاده للقب الدوري التاريخي في 2014 بالإضافة إلى الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، والفوز بالدوري الأوروبي وكأس ملك إسبانيا.

وفي 2014 انتقل دييجو كوستا إلى تشيلسي وقضى معه 3 سنوات، حتى عودته إلى أتليتكو مدريد في يناير 2018.

وخاض كوستا إجمالا 215 مباراة مع أتليتكو مدريد في مختلف فتراته، سجل خلالها 83 هدفا وصنع 36.

وتوج بالميراس مؤخرا بكوبا أمريكا 2020، كما شارك في كأس العالم للأندية وحل رابعا بعد الخسارة أمام تيجريس المكسيكي والأهلي المصري.