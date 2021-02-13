الإسماعيلي يعلن إصابة لاعبه بالرباط الصليبي

السبت، 13 فبراير 2021 - 00:26

كتب : ياسر الشريف

محمد هاني - محمود البدري - الأهلي - الإسماعيلي

ضربة جديدة تعرض لها الإسماعيلي بإصابة أحد عناصره الأساسية بقطع في الرباط الصليبي.

وأعلن نادي الإسماعيلي، إصابة محمود البدري ظهير أيسر الفريق بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وحسب موقع الإسماعيلي الرسمي، فإن الأشعة أثبتت تعرض محمود البدرى ظهير لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، إضافة للغضروف الداخلي.

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محمد طه معنا طبيب الإسماعيلي صرح أيضا بأن اللاعب سيبدأ من الغد إجراءات الاتفاق على موعد الجراحة الذي سيخضع لها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان اللاعب قد أصيب ولم يستطع استكمال لقاء فريقه الأخير أمام الاتحاد السكندري.

محمود البدري هو الظهير الأيسر الأساسي لنادي الإسماعيلي هذا الموسم، إذ شارك في 7 مباريات مع الفريق في الدوري.

صاحب الـ21 عاما يعد أحد العناصر أيضا لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب.

يذكر أن الإسماعيلي تعاقد في فترة الانتقالات الشتوية مع حسين السيد ظهير أيسر طلائع الجيش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لكنه لم يشارك مع الفريق حتى الآن سوى في 5 دقائق أمام سموحة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة لافيينا يوم الأحد في دور الـ32 لكأس مصر.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ17 في الدوري وقبل الأخير برصيد 8 نقاط من 11 مباراة.

في الدوري الإسماعيلي محمود البدري
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