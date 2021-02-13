حسين الشحات: مصافحة أبو تريكة كانت لقطة عفوية.. وكيف نصف أي من فرق مونديال الأندية بالسيئين؟

دافع حسين الشحات لاعب الأهلي عن نفسه وعن زميله محمود عبد المنعم "كهربا" بعدما تسببت مصفاحتهما لمحمد أبو تريكة أيقونة القلعة الحمراء في إبعادهما عن مواجهة بالميراس في كأس العالم للأندية.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وقال الشحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" عن الواقعة: "لماذا نبحث عن اللقطة أنا أو كهربا من أجل مصافحة أبو تريكة؟ نحن نلعب في الأهلي وفي كأس العالم للأندية هذه هي اللقطة الحقيقية".

وواصل "مصافحتنا لأبو تريكة كانت لقطة عفوية جدا، كنا في طريقنا لإجراء بعض الحوارات عقب مباراة بايرن ميونيخ أنا وكهربا وبدر بانون وطاهر محمد والمساحات بين المدرجات والملعب قليلة والجمهور كان يهتف لنا".

وأردف الشحات "وجدنا أبو تريكة فذهبنا لمصافحته في لقطة لم تستمر لخمس ثواني وحتى أي من أعضاء فيفا أو سلطات الأمن لم يمنعونا أو ينبهونا أن هناك مشكلة في مصافحته".

وتابع "اعتقدت أنه لا مشكلة لأن الجمهور الحاضر للمباراة أجرى مسحة فلا توجد مشكلة في الأمر، حتى كل المسؤولين في النادي لم يعاتبونا، وفوجئنا بعد عودتنا للفندق باندلاع الأزمة".

وأكمل لاعب مصر المقاصة والعين الإماراتي السابق حديثه "أجرينا مسحتين وكانت النتيجة سلبية في كل مرة لكن فيفا منعني أنا وكهربا من مواجهة بالميراس للأسف".

وأضاف "كنت في غرفتي أقفز وأنا أشاهد المباراة وأهم شيء إننا فزنا وظفرنا بالبرونزية".

مواجهة بايرن ميونيخ

وعن هدفه في الدحيل الذي أمن تأهل الأهلي لنصف نهائي مونديال الأندية قال: "هدف أسعدني شخصيا أن أسجل مع فريقين مختلفين في تلك البطولة".

وأكمل "وضد بايرن كنا نريد الفوز والتأهل للنهائي لكننا واجهنا أقوى فريق في أوروبا، وأتمنى أن نحقق الأمر الموسم المقبل لإسعاد الجمهور".

وأردف ضاحكا "هذه مباراة تأتي مرة في العمر ولكنني واجهت ريال مدريد مع العين وبايرن مع الأهلي وأنا سعيد للغاية بذلك".

وتابع حسين الشحات "سعدت للغاية بمساندة الجمهور لنا، من لا يشعر بالسعادة حينما يلعب أمام جمهوره؟".

وعن هل يشعر بالرضا عن مستواه مع الأهلي قال: "لم أصل لما أريده حتى الآن، ونحن مازلنا في بداية الموسم وسأواصل التحسن".

انتقاد بالميراس

وبسؤاله عن النقد الموجه لمستوى بالميراس البرازيلي وأنه لا يليق أن يشارك في البطولة وأن هذا ساعد الأهلي في الفوز قال الشحات: "لا ينبغي قول ذلك الحديث".

وأوضح "تلك البطولة تقام بوجود سبعة فرق هم الأبطال في كل قارة وذلك قبل انسحاب أوكلاند سيتي، ليس جيدا أن تقلل من إنجاز الأهلي وتقول ماذا فعل؟ نحن حققنا إنجازا ويكتب في تاريخنا وتاريخ النادي".

بواليا ومروان محسن

وبسؤاله عن رسالته لجمهور الأهلي بشأن والتر بواليا "تحلوا بالصبر والقادم أفضل".

أما عن مروان محسن فأتم الشحات حديثه "هو من أفضل المهاجمين في مصر إن لم يكن أفضلهم ولديه الكثير ليقدمه لكنه يحتاج للتوفيق فقط، ضد بالميراس سدد أفضل ركلة بين الـ10 المسديين، أتمنى أن يحصل على لقب هداف الدوري".