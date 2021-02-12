محمد هاني عن مواجهة ألفونسو ديفيز: أحب رؤيته في المباريات.. لاعب برشلونة رحل بسببه

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 22:46

كتب : FilGoal

محمد هاني وألفونسو ديفيز - الأهلي وبايرن ميونيخ

قال محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي إنه يحب مشاهدة ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ في المباريات وأن ملاقاته كانت بمثابة تحدي له.

ألفونسو ديفيز

النادي : بايرن ميونيخ

محمد هاني

النادي : الأهلي

الأهلي

والتقى هاني بديفيز في مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية وفاز الفريق البافاري بهدفين دون رد.

وعن ملاقاة ديفيز قال هاني في تصريحات نقلتها قناة الأهلي التليفزيونية: "أحب رؤية ألفونسو ديفيز في المباريات وخاصة دوري أبطال أوروبا".

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وأردف "بسببه قرر برشلونة بيع الظهير الأيمن الخاص به –يقصد نيلسون سيميدو- بعد ملاقاته".

وتابع "شاهدت مباريات كثيرة له وزملائي ساعدونني ببعض التعليمات".

وعن هل شعر بالخوف قال هاني: "كان تحديا وطالما تثق في نفسك وفي قدراتك وإنك لست أقل منه فسوف تستطيع اللعب".

وأكمل "بالطبع هناك فارق مثل التأسيس منذ الصغر فهم أفضل منا ولكننا نحاول أن نقرب المسافة بيننا".

وعن هل شعر بالضغط أتم هاني حديثه "لا بالعكس أنا أريد أن أكون رقم واحد في مركزي لذا أبذل كل ما لدي".

ألفونسو ديفيز محمد هاني الأهلي
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