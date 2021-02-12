الشحات: في الأهلي تفوز ببطولة كل يوم.. ونطمح لتحقيق العاشرة

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 22:16

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف حسين الشحات في الدحيل

شدد حسين الشحات لاعب الأهلي، على ضرورة مواصلة حصد البطولات في الفترة المقبلة.

الأهلي حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بانتصاره على بالميراس البرازيلية بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال الشحات عبر قناة ناديه: "الأهلي نادي بطولات وتاريخ، إذا كنت تلعب في الأهلي فإنك ستفوز ببطولة كل يوم، الحمد لله على نعمة الأهلي".

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وأضاف: "الفرق الـ 7 في البطولة كلهم كانوا أبطالا، ولذلك كنا ملزمين بتقديم أقصى ما لدينا، نتمنى الوصول للبطولة العام المقبل مجددا والتأهل للنهائي".

وواصل: "في الأهلي حققت الدوري مرتين، وكأس مصر، وكأس السوبر، ودوري أبطال إفريقيا، لا أعرف عدد بطولاتي بالظبط، حوالي 6 بطولات".

وأوضح: "سنبدأ مشوارنا الإفريقي ونريد الفوز بالعاشرة هذا العام".

وأتم: "جمهور الأهلي أعظم جمهور في مصر ودائما ما يساندنا، أقول لهم طالما كنتم وراءنا سنحقق البطولات".

وغاب الشحات عن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بعد أن اعتبرته اللجنة المنظمة قد خرق الفقاعة الصحية بمصافحته محمد أبو تريكة عقب نهاية مباراة بايرن ميونيخ في الدور نصف النهائي.

حسين الشحات الأهلي
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