الشناوي: لا ألعب على التوقع في ركلات الجزاء.. وهذا ما أخبرني به نوير

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 21:48

كتب : FilGoal

مانويل نوير - محمد الشناوي - الأهلي ضد بايرن

كشف محمد الشناوي قائد الأهلي، عن أسلوبه في التصدي لركلات الجزاء.

الشناوي نصّب نفسه بطلا للقلعة الحمراء، وقاد الأهلي لبرونزية مونديال الأندية بالفوز على بالميراس بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال الشناوي أثناء العودة إلى القاهرة عبر قناة الأهلي: "استفدنا كثيرا من البطولة وعرفنا أين مستوانا، واجهنا بايرن ميونيخ بطل أوروبا والحمد لله المستوى كان قريبا وليس بعيدا تماما".

أخبار متعلقة
محمد الشناوي: مواجهة الدحيل الأصعب.. ودعوت أثناء ركلات الترجيح أن أكون سببا في سعادة الجمهور الشناوي: حان وقت العاشرة الشناوي رجل مباراة الأهلي وبالميراس شريف: لست راضيا عن أدائي ومواجهة بالميراس أصعب من بايرن.. والشناوي قائد رائع

وأضاف: "كما واجهنا بطل أمريكا الجنوبية والدحيل بطل قطر، اكتسبنا خبرات وثقة ولعبنا تحت ضغط بطولة كبيرة".

وتابع: "اللاعبون الكبار في الفريق يعملون دائما على الحديث مع اللاعبين الجدد، هناك احترام متبادل والثقة تُكتسَب مع الوقت، نتحدث معهم وننصحهم بكل صدق".

وشدد: "أحترم النقد عموما، عندما تفوز بمباراة يرفعك الناس إلى السماء، ولو خسرت سينزلونك إلى الأرض، حتى لو خسرت أمام بايرن ميونيخ، طبيعي أن الجمهور يريد أن يفرح".

وواصل: "ما علينا فعله كلاعبين هو التركيز على عملنا والنظر إلى الإيجابيات، مباراة بايرن كانت كبيرة وأدينا فيه ما علينا ونفّذنا تعليمات المدير الفني، وفي النهاية خرجنا من البطولة فائزين بميدالية برونزية".

وتحوّل للحديث عن مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ: "نوير مثلي الأعلى، الحارس الوحيد الذي أشاهده، كنت سعيدا جدا بمقابلته وأخبرته بذلك".

وأضاف: "التقينا بعد مباراة بالميراس أثناء نزوله لإجراء الإحماء وقام بمباركتي وتمنى لي التوفيق مستقبلا".

وكشف عن أسلوبه في التصدي لركلات الجزاء: "شاهدنا بالميراس ودرسناه وكنا نعرف أن حال التعادل في الوقت الأصلي سنلعب ركلات ترجيح مباشرةً، يعمل معي ميشيل (ياناكوني مدرب الحراس) والمحللين، ونعرف زوايا تسديد بعض اللاعبين، ندرسهم جيدا ونجتهد".

وتابع: "في ركلات الجزاء أنا لست من مدرسة القفز على التوقع تماما، بل أشاهد اللاعبين، ورغم ذلك قد يغيّر اللاعب زاويته المفضلة، ولذلك الأمر صعب عليّ أيضا".

وأتم: "وأحيانا يتقدم لمواجهتي لاعبين لم أشاهدهم من قبل، في تلك الحالة أقفز بعد أن يسدد الكرة".

محمد الشناوي الأهلي مونديال الأندية
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب إلتشي يستقيل في المؤتمر الصحفي بعد السقوط أمام سيلتا 39 دقيقة | الدوري الإسباني
حوار – بانون: لو نشر معلول صورة قدمه سيعتذرون له.. ولقبي في المغرب "88" 55 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
محمد هاني: لم أفكر في إهداري ركلة ترجيح الزمالك ضد بالميراس.. والانتقادات طبيعية في الأهلي 58 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
ميشيل يانكون: هذا سر تطور الشناوي في ركلات الترجيح.. ولا أفكر في ضم حراس جدد للأهلي ساعة | كأس العالم للأندية 2020
سكاي: دييجو كوستا على وشك الانضمام إلى بالميراس ساعة | أمريكا
الإسماعيلي يعلن إصابة لاعبه بالرباط الصليبي ساعة | الدوري المصري
مؤتمر مدرب المولودية: كانت مباراة بين فريق يهاجم وآخر يدافع.. النتيجة تخدمنا معنويا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
حسين الشحات: مصافحة أبو تريكة كانت لقطة عفوية.. وكيف نصف أي من فرق مونديال الأندية بالسيئين؟ ساعة | كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 3 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 4 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي
قد ينال إعجابك