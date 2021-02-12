بايرن يتوصل لاتفاق مع لايبزيج لضم أوباميكانو

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 21:30

كتب : FilGoal

دايوت أوباميكانو

وافق دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيج على الانتقال إلى بايرن ميونيخ في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسبما ذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية فإن اللاعب اصاحب الـ22 عاما اتفق مع بايرن على تفاصيل تعاقده الشخصية.

هذا بالإضافة لاتفاق بايرن مع لايبزيج على دفع 38 مليون جنيه إسترليني (42 مليون و500 ألف يورو) قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الصيف المقبل لضمه.

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وأكد حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن لصحيفة "بيلد" الألمانية صحة الخبر في وقت لاحق وقال: "أستطيع التأكيد نحن سعداء بضم أوباميكانو".

وأتم "العقد سيمتد لخمس سنوات".

وبذلك يتفوق بايرن ميونيخ على تشيلسي وليفربول اللذين أرادا ضم اللاعب في الصيف المقبل.

يأتي ذلك في ظل عدم رغبة ديفيد ألابا في تجديد تعاقده مع بايرن ميونيخ ورحيله بنهاية الموسم الجاري مع وجود بعض الشكوك حول استمرارية جيروم بواتنج من عدمها مع الفريق البافاري.

اللاعب الفرنسي يلعب في صفوف لايبزيج منذ عام 2017 بعدما انضم له قادما من سالزبورج النمساوي.

وشارك أوباميكانو مع لايبزيج في 139 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ثلاثة.

أوباميكانو لايبزيج بايرن ميونيخ
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