موسيماني: أحتاج للوقت مثل كلوب وجوارديولا.. ونريد مزيدا من اللاعبين لتسجيل الأهداف

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 21:16

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي وبايرن ميونيخ

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أنه يحتاج إلى مزيدٍ من الوقت مع القلعة الحمراء حتى يطبّق فكره.

الأهلي حقق إنجازا تاريخيا وحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بتجاوزه بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال موسيماني عبر قناة الأهلي: "عندما وصلت قطر قلت إن هدفنا التتويج باللقب، الكل قال إنني مجنون".

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وتابع: "ولكن كل شيء ممكن في كرة القدم، كنا نستطيع الوصول للنهائي لو وضعتنا القرعة في الطريق الآخر وليس بايرن ميونيخ".

وأوضح: "الجمهور وجّه لنا رسالة دعم منذ لحظة وصولنا المطار، قلنا لأنفسنا إنه لا يمكن أن نخذلهم مع الحافز الذي يعطوننا إياه".

وأكمل: "كانت أول تجربة لي مع جمهور الأهلي كمدرب للأهلي وكانت كانت رائعة".

وأشار: "كلوب استغرق 5 سنوات في ليفربول للنجاح، وجوارديولا استغرق 4 سنوات، وإذا احتاج مدربان كبيران مثلهما الوقت فبالتأكيد أنا أيضا أحتاجه".

وواصل: "أنا هنا منذ 4 أو 5 أشهر فقط، لدي دعم كامل من الإدارة وخصوصا كابتن بيبو".

وشدد: "نحتاج إلى استقدام مزيد من اللاعبين، لم نسجل عددا كافيا من الأهداف في المونديال، ولذلك نحتاج تقوية الجانب الهجومي إذا شاركنا مجددا، الأهداف هي أهم شيء في كرة القدم".

وأكد: "نريد العودة للمشاركة في المونديال، ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق الفوز بدوري الأبطال، كانت بطولة صعبة خصوصا النهائي أمام الزمالك، وكذلك مباراة صن داونز، لكن علينا الدفاع عن لقبنا".

وأتم: "سنبدأ هذا الأسبوع دون وقت كافٍ للراحة بمواجهة المريخ، احتفلنا الليلة السابقة وانتهى الأمر، سنبدأ فصلا جديدا دون أن ننسى الأمور الجيدة التي حققناها في المونديال".

ويفتتح الأهلي دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا باستقبال المريخ السوداني في القاهرة.

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