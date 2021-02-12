الأهلي يعلن غياب معلول لأسبوعين

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 21:00

كتب : FilGoal

علي معلول لاعب الأهلي

أعلن أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي غياب الظهير الأيسر للفريق الأحمر علي معلول لأسبوعين بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وأضح طبيب الأهلي في تصريحه لموقع النادي الرسمي أن معلول أجرى أشعة رنين اليوم الجمعة عقب عودة بعثة الأهلي من قطر بعد المشاركة في كأس العالم للأندية والتي أوضحت أن العلاج يستوجب أسبوعين.

وأشار الطبيب إلى أنه بسبب نظام الفقاعة فتعذر على معلول إجراء الأشعة في قطر.

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وأكد طبيب الأهلي أن معلول سيبدأ على الفور تنفيذ برنامجه العلاجي لتجهيزه للفترة المقبلة، كما أكد أن الجهاز الطبي حاول إعداد اللاعب التونسي للمشاركة في لقاء بالميراس لكن الآلام حالت دون مشاركته.

وكان معلول أصيب في لقاء الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية والذي خسره المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وعاد الأهلي إلى القاهرة بعدما ظفر ببرونزية مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه.

في سياق آخر كشف أبو عبلة عن خضوع صلاح محسن لاعب الفريق لأشعة غدا السبت لتحديد فترة غيابه عن المران بعد شكواه من آلام في العضلة الأمامية قبل لقاء بالميراس لتحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.

وسيجري الأهلي مسحة طبية الأحد المقبل استعدادا للقاء المريخ السوداني الثلاثاء المقبل في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا.

معلول الأهلي
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