عودة 15 عاما إلى الوراء.. لاسه شونه ينضم إلى هيرنفين

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 20:13

كتب : FilGoal

لاسي شونه - هيرنفين

أعلن نادي هيرنفين الهولندي عن التعاقد مع الدنماركي لاسه شونه في صفقة انتقال حر.

وكان شونه قد انفصل عن نادي جنوى بوقتٍ سابق من شهر يناير، قبل أن يتدرب لعدة أسابيع مع فريقه السابق أياكس أمستردام للحفاظ على لياقته.

وذكر هيرنفين أن لاعب الوسط الدنماركي سيلعب في صفوفه بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

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ولا يعد شونه غريبا عن هيرنفين، إذ انضم إلى ناشئيه في 2002 قبل أن يرحل عن صفوفه في 2006 نحو دي جرافشاب.

ولعب شونه لاحقا لـ نيخمينجن، ثم أياكس أمستردام بين 2012 و2019 وهي الفترة التي شهدت تألقه الكبير وتحقيقه 6 ألقاب، بالإضافة إلى وصوله إلى نهائي الدوري الأوروبي، ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتقل شونه إلى جنوى في صيف 2019، لكنه لم يخض معه إلا 34 مباراة سجّل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

شونه (34 عاما) المميز بتنفيذ الركلات الثابتة، يمتلك 50 مباراة دولية مع بلاده الدنمارك، سجل خلالها 3 أهداف، وشارك معه في يورو 2012، وساهم في وصوله للدور الثاني من يورو 2018.

ويحتل هيرنفين المركز الثامن في الدوري الهولندي برصيد 29 نقطة.

في هولندا هيرنفين
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