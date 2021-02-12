أحمد رفعت يعود لتدريبات المصري

عاد أحمد رفعت إلى تدريبات النادي المصري لأول مرة منذ إصابته بداية الشهر الجاري.

وشارك رفعت في مران المصري اليوم الجمعة لأول مرة، إذ دى مرانًا منفردًا تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمود الشحات.

أدى اللاعب بعض تدريبات العدو الخفيف قبل أن يخضع لعدد من الجلسات التأهيلية لعلاجه من الشد في العضلة الخلفية والذي كان قد تعرض له.

وكان أحمد رفعت قد أصيب في مباراة المصري مع البنك الأهلي يوم 2 فبراير الماضي بشد في العضلة الخلفية.

ويستعد المصري لمواجهة المنصورة يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس مصر.