أحمد رفعت يعود لتدريبات المصري

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 19:06

كتب : أيمن عيد

أحمد رفعت في مران المصري

عاد أحمد رفعت إلى تدريبات النادي المصري لأول مرة منذ إصابته بداية الشهر الجاري.

وشارك رفعت في مران المصري اليوم الجمعة لأول مرة، إذ دى مرانًا منفردًا تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمود الشحات.

أدى اللاعب بعض تدريبات العدو الخفيف قبل أن يخضع لعدد من الجلسات التأهيلية لعلاجه من الشد في العضلة الخلفية والذي كان قد تعرض له.

أخبار متعلقة
حوار في الجول - عمر كمال عبد الواحد عن بدايته في الأهلي وتألقه مع المصري وحلمه الأكبر كاكا: بعدما شاهدت الأهلي.. صلاح ليس الاستثناء في تطور الكرة المصرية وتهنئة لمصر بالكامل ماسكيرانو: الأهلي ترك انطباعا مستداما عن تطور كرة القدم المصرية بما قدمه ضد بايرن خوليو سيزار: الأهلي مثال يحتذى به لكل أندية الدوري المصري.. ورسالة إليه

وكان أحمد رفعت قد أصيب في مباراة المصري مع البنك الأهلي يوم 2 فبراير الماضي بشد في العضلة الخلفية.

ويستعد المصري لمواجهة المنصورة يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس مصر.

في الدوري كأس مصر المصري أحمد رفعت
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي يعلن غياب معلول لأسبوعين 9 دقيقة | الدوري المصري
كلوب عن أخطاء أليسون: تحدثنا قليلا.. ولكن ما حدث هو واقعة نادرة 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إفريقيا – الزمالك (0)-(0) مولودية الجزائر.. صاروخ من زيزو 31 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عودة 15 عاما إلى الوراء.. لاسه شونه ينضم إلى هيرنفين 56 دقيقة | أوروبا
تشكيل مولودية الجزائر – فريوي يقود الهجوم.. وبلال بن ساحة أساسي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل الزمالك – مروان حمدي أساسي لأول مرة أمام مولودية الجزائر ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر مورينيو: ما نشره بيل ليس حقيقيا.. ولا أنسى ما فعله جوارديولا يوم وفاة والدي ساعة | الدوري الإنجليزي
أحمد رفعت يعود لتدريبات المصري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 3 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 4 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي
قد ينال إعجابك