بـ 10 لاعبين.. سموحة يتعادل مع طلائع الجيش في مباراة مثيرة

تعادل طلائع الجيش مع سموحة بهدف لكل فريق على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

سجل حسام حسن هدف التقدم لـ سموحة، قبل أن يدرك عمرو مرعي التعادل لـ طلائع الجيش.

التعادل رفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة الـ12 في المركز الـ12، فيما ارتفع رصيد سموحة للنقطة الـ17 في المركز الثامن.

video:1

التعادل الايجابي ١/١ يحسم مواجهة طلائع الجيش وسموحة

⚽ حسام حسن ٢٤

⚽ عمرو مرعى ٦٧#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/lqt33ib4EO — WATCH iT! (@WatchiTMENA) February 12, 2021

التشكيل

حسام حسن قاد هجوم سموحة، ومن خلفه مصطفى فتحي. في المقابل قاد عمرو جمال هجوم طلائع الجيش.

وصف المباراة

إسلام محارب شكل الخطر في الدقيقة الـ11 بتصويبة قوية، لكن الهاني سليمان تصدى لها ببراعة.

حليمو رد بتصويبة لسموحة في الدقيقة الـ13 فوق المرمى بقليل.

وفي الدقيقة الـ21 احتسب محمد الحنفي ركلة جزاء لسموحة بعد لمسة يد على أحمد علاء مدافع طلائع الجيش.

حسام حسن نفذ ركلة الجزاء بنجاح، وسجل الهدف الأول لفريقه.

طلائع الجيش ضغط هنا لتحقيق التعادل. عمرو جمال سدد خلفية مزدوجة رائعة في الدقيقة الـ25، تصدى لها الهاني سليمان. وأنقذها الدفاع قبل متابعة لاعبي الجيش.

محمد الحنفي طرد محمد عبد المنعم مدافع سموحة في الدقيقة الـ35 بعد تعديه على عمرو جمال بالضرب بدون كرة. الحنفي منح بطاقة صفراء لكل لاعب فيهم، وبعد الرجوع لتقنية الفيديو قرر طرد عبد المنعم.

هنا اضطر أحمد سامي لدخول محمود عزت بدلا من عبد الكبير الوادي في الدقيقة الـ41 لسد الثغرات الدفاعية.

الشوط الثاني

طلائع الجيش بدأ الشوط الثاني ضاغطا لإدراك التعادل. عمرو جمال سدد كرة قوية في الدقيقة الـ49 تصدى لها الهاني سليمان.

عبد الحميد بسيوني تدخل هنا. شارك عمرو مرعي في الدقيقة الـ53 بدلا من أحمد علاء لزيادة الضغط الهجومي.

محمد محسن في المقابل شارك بدلا من أحمد حمص في تشكيل سموحة بالدقيقة الـ64.

عمرو مرعي شكل الخطورة مباشرة برأسية في الدقيقة الـ66 بعد عرضية إسلام محارب، لكنها كانت سهلة في يد الحارس.

في الدقيقة الـ68 جاء التعادل. عرضية من إسلام محارب، ولمسة جديدة من عمرو مرعي لكن في المرمى هذه المرة مسجلا التعادل.

طلائع الجيش واصلع الضغط لحسم اللقاء. إبراهيما كونيه حول عرضية أحمد هاني برأسية في الدقيقة الـ77 بجانب القائم.

علي الزاهدي شارك هنا بدلا من إبراهيما كونيه في الدقيقة الـ78.

إسلام محارب راوغ بمهارة وسدد في الدقيقة الـ85 من داخل منطقة الجزاء، لكن فوق المرمى.

أخطر فرص اللقاء كانت في الدقيقة الـ87 لطلائع الجيش. عرضية من إسلام محارب، قابلها عمرو جمال بلمسة والهاني سليمات يتصدى لها ببراعة لترتد إلى علي الزاهدي الذي يردها برأسية يصدها الدفاع ويشتتها لتصطدم في زميلخ محمد الترهوني وترتطم بالعارضة وتخرج إلى ركنية.

الركنية نفذت سريعا، وقابلها علي الفيل برأسية بجانب القائم.

واستمرت فرص طلائع الجيش الغريبة في الدقيقة الـ91 برأسية من عمرو جمال بجانب القائم بقليل جدا، وبعد خروج خاطئ من الهاني سليمان، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

التعادل رفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة الـ12 في المركز الـ12، فيما ارتفع رصيد سموحة للنقطة الـ17 في المركز الثامن.