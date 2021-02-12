بيان رسمي – الشامسي: استثمارنا مستمر في بيراميدز.. الموسم الماضي دليل نجاحنا

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 18:15

كتب : FilGoal

بيراميدز - الصور من المركز الإعلامي لـ بيراميدز

أصدر سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز بيانا رسميا، للتأكيد على استمرار الاستثمار في النادي.

بيان مالك بيراميدز أكد على اعتزازهم بالتجربة الاستثمارية في الكرة المصرية، وفخرهم بالمكانة التي وصلها النادي.

البيان شدد أيضا على عزمهم للمضي قدما في تلك التجربة، والتي تهدف للنهوض بالكرة المصرية خلال السنوات المقبلة.

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مجلس إدارة بيراميدز أكد في البيان أيضا على أن التجربة تسير بشكل ناجح وفقا للخطط الطويلة والقصيرة المدى لمستقبل النادي، مع عدم الالتفات للشائعات والمهاترات حول مستقبل النادي.

وأخيرا، ضرب البيان مثل بنتائج الموسم الماضي للنادي، والتي بلغوا فيها نهائي الكونفدرالية الإفريقية في أولى مشاركاتهم القارية تارخيا، وتحقيق المركز الثالث في الدوري، كدليل على سير خطة النادي الاستثمارية بنجاح.

وجاء بيان بيراميدز كالتالي:

ويستعد بيراميدز لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان يوم الأحد المقبل، في الجولة الأولى لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

في الكونفدرالية بيراميدز
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