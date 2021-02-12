الأهلي يشكر الرئيس السيسي ويتعهد ببذل أقصى جهد لرفعة اسم مصر

أعرب مجلس إدارة النادي الأهلي عن خالص شكره وامتنانه لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق الأول بحصوله على برونزية كأس العالم للأندية 2020.

وأصدر مجلس إدارة الأهلي بيانا اليوم الجمعة أكد فيه على "تقديره الكامل للدعم والاهتمام الكبيرين اللذين تلقاهما الرياضة المصرية في ظل توجيهات السيد الرئيس ورعايته لكل الأندية والأبطال الرياضيين، التي كانت وستظل الدافع الأكبر لرفع راية مصر عالية في المحافل الدولية".

وأتم البيان "وجدد مجلس الإدارة العهد والوعد ببذل أقصى جهد لدعم مؤسسات الوطن، وبما يسهم في تحقيق كل الأهداف التي تخدم المصلحة العليا للبلاد".

وكان الرئيس الجمهورية كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في وقت سابق " خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأداءهم المشرف".

وأضاف "كما أؤكد على أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية".

وأتم "متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية".