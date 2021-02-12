في الدرجة الثانية - الترسانة يتصدر مجموعة القاهرة بسحق بورتو السويس

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 17:01

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - الترسانة

ارتقى الترسانة لصدارة مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية بسحق مضيفه بورتو السويس اليوم الجمعة بنتيجة 4-1 في الجولة 13.

وسجل للشواكيش إيهاب فؤاد مرتين وأحرز نانا كواني ويوسف بيبو بينما سجل لبورتو السويس اللاعب محمود حرشه من ركلة جزاء.

ورفع الترسانة رصيده إلى 23 نقطة ليتصدر ترتيب البطولة بفارق 5 أهداف عن بورتو السويس.

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وعاد نادي زد لسكة الانتصارات بإسقاط الزرقا بهدفي محمد شاهين، ليفوز الفريق لأول مرة منذ الجولة الخامسة.

وبات زد خامسا في ترتيب البطولة ورصيده 19 نقطة مثل منتخب السويس، بينما الداخلية الثالث ورصيده 22 نقطة.

وتعادل النصر مع المريخ بهدف لمثله، ولم تشهد مباراتا جمهورية شبين ضد الدخالية وسرس الليان ضد منتخب السويس أهدافا.

وتأجلت مباراة كوكاكولا ضد طنطا إلى 18 فبراير، وسيلعب النجوم ضد السكة الحديد في 19 فبراير.

وتختتم مباريات الجولة في 22 فبراير بلقاء القناة ضد بتروجت.

وتجري غدا السبت مباريات الجولة 13 لمجموعة الصعيد والجولة 12 لمجموعة بحري.

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