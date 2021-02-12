مؤتمر بيرلو: مستقبل جاتوزو؟ لدي مشاكلي أيضا.. ونريد فقط الوقت للتحسن فنيا

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 16:58

كتب : FilGoal

أندريا بيرلو - يوفنتوس

شدد أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس أنه يستهدف صدارة الدوري الإيطالي.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة نابولي في قمة الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي.

وكان بيرلو قد تفوق منذ أسابيع على جينارو جاتوزو مدرب نابولي محققا أول لقب في مسيرته بالتتويج بالسوبر الإيطالي.

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وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي: "واجهنا نابولي في السوبر بالفعل، ولدينا مباراة أكثر أهمية غدا، بالإضافة لمواجهة الدور الأول التي لم تقم بعد، تلك المواقف قد تغضبنا ونركز فقط على أنفسنا".

وأضاف "نتحسن، خسرنا من إنتر ولحسن حظنا لعبنا جيدا وفزنا في السوبر، الفريق عرف أخطاءه وبدأنا نسير في الطريق الصحيح، نريد فقط الوقت للتحسن فنيا".

وعن إمكانية إقالة جاتوزو –زميله السابق في ميلان ومنتخب إيطاليا- من تدريب نابولي حال الخسارة، قال: "هذا جزء من عملنا، نريد تقديم الأفضل، كل مباراة مهمة، قد تكون أوقاتا صعبة بالنسبة لنا، لكن ليس دي مشكلة، أشعر بالآسف لموقف رينو، لكن لدي مشاكلي أيضا، نحاول الفوز بالمباريات".

وأردف عن موقف الثلاثي أرتور وباولو ديبالا وليوناردو بونوتشي من الإصابات: "أرتور نتابع حالته أولا بأول، ديبالا لا زال يتعافى لكنه يشعر بالألم".

وأكمل "بونوتشي يشعر بالإرهاق، اليوم تدرب معنا وسنرى إذا كان سيسافر مع الفريق لنابولي، والأمر ذاته ينطبق على آرون رامسي".

وأتم "ألفارو موراتا يتحسن، يتعافى من الإنفلونزا، وقد يبدأ المباراة أو يبقى على مقاعد البدلاء، لدي العديد من الخيارات".

يوفنتوس انقض على المركز الثالث بعد فوزه على روما الجولة الماضية، وتفوق على إنتر في كأس إيطاليا ليحجز مقعده في النهائي.

مؤتمر بيرلو أندريا بيرلو يوفنتوس
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