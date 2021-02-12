مؤتمر بيولي: تجديد الثلاثي؟ واثق أنه سيستمر معنا.. ونريد إنهاء الموسم دون ندم

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 16:43

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي مدرب ميلان

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان مشاركة التركي هاكان تشالهان أوجلو أمام سبيزيا في الدوري الإيطالي، وتحدث عن تجديد تعاقد جانلويجي دوناروما.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "حضرّنا أنفسنا ومستعدون، سبيزيا تسبب في مشاكل لنابولي وروما من قبل وتفوق عليهم".

وأضاف "مررنا بأسبوع جيد والجميع حاضر عدا براهيم دياز ودانييل مالديني، ونركز على لقاء الغد، وتشالهان أوجلو سيبدأ، قد يلعب رافائيل لياو أو أنتي ريبيتش على الجهة اليسرى".

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وأكمل "سنرى ماذا سيحدث غدا، نريد إنهاء الموسم دون ندم".

وواصل "لدينا الكثير لنتحسن فيه، أمام كروتوني لم نبدأ جيدا وكان علينا قتل المباراة مبكرا، علينا أن نعرف مستوانا لأن التوقعات الآن عالية".

وتحدث عن تجديد تعاقد زلاتان إبراهيموفيتش وتشالهان أوجلو ودوناروما: "النادي يركز كما قلت، وأنا واثق أنهم سيستمرون معنا، نركز على العمل الآن، ولدينا الرغبة في المواصلة بشكل جيد".

وأتم "النادي يبني شيئا هاما، ونريد تحقيق أقصى ما لدينا الموسم الحالي".

ويحتل ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 47 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي إنتر.

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