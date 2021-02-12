أيمن أشرف: تغيير المركز يحتاج أن يكون ذهنك حاضرا بشكل جيد.. وخرجنا بتجربة مهمة

تحدث أيمن أشرف لاعب الأهلي عن شعوره بتغيير مركزه أثناء المشاركة في كأس العالم للأندية.

أيمن بدأ كقلب دفاع، لكن إصابة معلول أمام بايرن ميونيخ جعلته يشارك كظهير أيسر حتى نهاية المباراة وأمام بالميراس البرازيلي في مباراة المركز الثالث.

وقال أيمن أشرف "أعرف أدواري جيدا في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع لكن يحتاج أن يكون ذهنك حاضرا بشكل جيد".

وأضاف عبر قناة الأهلي "في مباراة بايرن غيرت مركزي وسط المباراة، فلابد أن يكون ذهنك حاضرا واستطعت أن أكون عند حسن ظن الجمهور وزملائي".

وأوضح ما قاله قادة الفريق عقب الهزيمة أمام البافاري في المربع الذهبي، قائلا: "تحدثنا أننا خرجنا بتجربة مهمة وحصلنا على الثقة عندما لعبنا ضد الأفضل في العالم وتجربة مهمة ورتبنا عليها في المباراة التالية".

وأتم "هي بداية لنا وسنرتب عليها ما هو مقبل، وجمهور الأهلي يستحق الفرح".

وكان أيمن أشرف قد حصد جائزة رجل المباراة أمام الدحيل القطري.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بمونديال الأندية بعد نسخة 2006.

وبدأ الأهلي مشواره بالفوز على الدحيل القطري بنتيجة 1-0 في ربع النهائي، ثم خسر من بايرن ميونيخ الألماني في المربع الذهبي بهدفين دون مقابل.

وفي مباراة المركز الثالث تفوق الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 على بالميراس البرازيلي بعد نهاية الوقت الأصلي بدون أهداف.