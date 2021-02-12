محمد الشناوي: مواجهة الدحيل الأصعب.. ودعوت أثناء ركلات الترجيح أن أكون سببا في سعادة الجمهور

كشف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عما دار في ذهنه أثناء ركلات الترجيح أمام بالميراس في مباراة المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

الأهلي تفوق على بالميراس البرازيلي وحصد برونزية العالم للمرة الثانية في تاريخه.

وقال الشناوي: "مبروك للجميع وجمهور الأهلي، وعدنا بعضنا البعض قبل البطولة أن نقدّم أداءً جيدا وهو ما تحقق ونفذنا الوعد".

وأضاف عبر قناة النادي الأهلي "سنفرح اليوم وبدءا الغد سنبدأ التركيز في البطولة الإفريقية، الجيل الحالي حقق لقب الدوري والكأس وإفريقيا، واكتسبنا خبرات كبيرة جدا في مباريات المونديال".

وأردف "حصلنا على الثقة وهدفنا تحقيق لقب دوري الأبطال الإفريقي العاشر، ولعبنا ضد بايرن ميونيخ وقدمنا أداءً جيدا ومن ثم أمام فريق برازيلي وسوف نبني على ذلك".

وعن أصعب مباراة له أوضح "بالنسبة لي أول مباراة كانت الأصعب في البطولة لأنني أردت تحقيق الفوز للحصول على مركز".

وواصل عن مباراة بالميراس "أشكر اللاعبين لأننا وصولنا إلى ركلات الترجيح أمام بالميراس ووفقنا وحصدنا ركلات الجزاء".

وأتم عما دار في ذهنه أثناء ركلات الترجيح "كنت أدعي أن أكون سببا في سعادة الجمهور، ولم أرد أن أشاهد مباراة بايرن ميونيخ في المدرجات ونحن نشعر بالضيق من الخسارة ووفقت من الله وأهم شيء المكسب".