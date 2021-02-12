عبد الحفيظ: النسخة الحالية الأقوى في مونديال الأندية.. ولقطة بمليار جنيه

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 16:16

كتب : FilGoal

مران الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ في مونديال الأندية - سيد عبد الحفيظ

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن النسخة الحالية هي الأقوى للفريق في كأس العالم للأندية عبر تاريخ مشاركاته.

وقال سيد عبد الحفيظ: "شاركنا في 6 نسخ، لكن اعتقد أن النسخة الحالية من أقوى البطولات التي شاركنا بها".

وأوضح عبر قناة الأهلي: "الخط الأمامي للدحيل قيمته السوقية 27 مليون دولار بمفرده، وواجهنا بطل أوروبا ومن ثم بطل أمريكا الجنوبية".

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وأردف "بطولة ستساعد اللاعبين في الفترة المقبلة، ونعرف أننا سنبدأ مشوارنا الإفريقي بعد أيام أمام المريخ السوداني ومن ثم فيتا كلوب بعد 6 أيام".

وأتم "لقطة بمليار جنيه، الجمهور الذي تواجد لمشاهدة نهائي كأس العالم للأندية كان يشجع الأهلي، ومشجع كفيف رفقة زوجته يشاهدان الأهلي من المدرجات، واعتقد أن تلك اللقطات تساوي الكثير".

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بمونديال الأندية بعد نسخة 2006.

وبدأ الأهلي مشواره بالفوز على الدحيل القطري بنتيجة 1-0 في ربع النهائي، ثم خسر من بايرن ميونيخ الألماني في المربع الذهبي بهدفين دون مقابل.

وفي مباراة المركز الثالث تفوق الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 على بالميراس البرازيلي بعد نهاية الوقت الأصلي بدون أهداف.

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