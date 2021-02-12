طاهر: حققت مع الأهلي ألقابا من الموسم الماضي.. وحظنا أن البطولة أقيمت في قطر

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 16:08

كتب : FilGoal

مران الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ في مونديال الأندية - طاهر محمد طاهر

كشف طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي عن أصعب المواقف التي واجهها في كأس العالم للأندية.

وحقق الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

وقال طاهر: "انضممت إلى الأهلي منذ 3 أشهر، جئت أثناء استعداد الأهلي لمباراة الزمالك في نهائي دوري الأبطال، توجت بلقب الكأس وكأس العالم للأندية ثاني بطولة لي مع الأهلي وهي بطولة عالمية ومختلفة وتواجه أقوى فريق في كل قارة".

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وأضاف عبر قناة النادي الأهلي: "حظنا لم يكن جيدا، القرعة أوقعتنا مع الدحيل والفائز واجه بايرن ميونيخ، وكانت فرصة رائعة مواجهة البافاري لأنه ليس فريقا ستواجهه كثيرا في حياتك".

وتابع "البطولة أفادتنا كثيرا وسيظهر هذا في إفريقيا والدوري عند عودتنا".

وأكمل "وجدت الطموح في الأهلي وإلا لم أكن لأنضم، وهو ما كنت أعرفه جيدا، لم ابدأ الموسم مع الأهلي وحققت لقب الكأس وبرونزية العالم وتلك بطولات من الموسم الماضي".

وواصل "الجميع يساعدني وأشعر أنني وسط أهلي، محمد الشناوي وسعد سمير ووليد سليمان، وخاصة سعد كان أكثر من يتحدث معي بشكل إيجابي، وحاولت تنفيذ ما طُلب مني من المدير الفني".

وواصل "في مركزي هناك أكثر من لاعب، وأشكر موسيماني على منحي فرصة الظهور في المونديال بشكل جيد".

واختار طاهر أصعب لحظات البطولة قائلا: "عندما شاهدت الجمهور في المطار كانت لحظة صعبة لكن رائعة بالنسبة لي كان الأمر جديد ولأول مرة أشاهد هذا العدد على عكس باقي زملائي، وركلات الترجيح كان الأصعب والشناوي واللاعبون قدموا أداءً كبيرا".

وأتم "أشكر جمهور الأهلي على الدعم من أول مباراة، ومن حظنا أن البطولة أقيمت في قطر ليكونوا دائما معنا، والبطولات قادمة وسنفرح سويا".

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