صلاح يتوج لأول مرة بجائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي

نال محمد صلاح نجم ليفربول جائزة أجمل هدف في شهر يناير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوج نجم مصر بالجائزة على هدفه الثاني ضد وست هام يونايتد، في لقاء سجل فيه مرتين انتهى بنتيجة 3-1، حين تسلم بقدمه اليمنى كرة ممررة من الخلف قبل أن يسدد باليسرى في شباك النادي اللندني.

وقال صلاح (27 عاما) في حواره مع موقع الدوري الإنجليزي:"كان هدفا جماعيا، شعور رائع أن تسجل أهدافا كهذه".

وواصل نجم روما السابق "الأهم أننا فزنا بالمباراة. هذا ما يجعلها جائزة خاصة".

وبات صلاح أول لاعب من ليفربول ينال الجائزة منذ حققها دانيل ستوريدج في أغسطس 2018، واقتنص النجم المصري الجائزة للمرة الأولى في مسيرته.

One of the all-time great counter-attacks…@MoSalah's stunner wins the @budfootball January Goal of the Month 🔥#PLAwards pic.twitter.com/lezGJfjEjE — Premier League (@premierleague) February 12, 2021

وشدد صلاح أنه يطمح للتتويج بالألقاب مع ليفربول، مضيفا "لا أدخل الموسم قائلا في نفسي: حسنا، سأكون الهداف ولا يهمني الفريق. أحاول الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا. الألقاب الجماعية تأتي قبل الفردية".

ونال صلاح الجائزة، التي تختارها لجنة خبراء مع احتساب تصويت الجمهور، متفوقا على سبعة منافسين.

وحصل جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي على الجائزة في سبتمبر الماضي ونالها مانويل لانزيني لاعب وست هام يونايتد في أكتوبر.

واقتنصها أولا أينا لاعب فولام في نوفمبر بينما حصل عليها سيباستيان هالر لاعب وست هام في ديسمبر.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الموسم الحالي من الدوري برصيد 16 هدفا.

يأمل زيادة الغلة حين يحل ضيفا على ليستر سيتي يوم السبت في الجولة 24.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب الدوري مبتعدا بعشر نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر وللأخير لقاء مؤجل.