السيسي يهنئ الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 15:14

كتب : FilGoal

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رسالة إلى النادي الأهلي عقب التتويج ببرونزية المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2020.

وقال رئيس الجمهورية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأداءهم المشرف".

وأضاف "كما أؤكد على أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية".

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وأتم "متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية".

خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأداءهم المشرف، كما أؤكد على...

Posted by ‎AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي‎ on Friday, February 12, 2021

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بمونديال الأندية بعد نسخة 2006.

وبدأ الأهلي مشواره بالفوز على الدحيل القطري بنتيجة 1-0 في ربع النهائي، ثم خسر من بايرن ميونيخ الألماني في المربع الذهبي بهدفين دون مقابل.

وفي مباراة المركز الثالث تفوق الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 على بالميراس البرازيلي بعد نهاية الوقت الأصلي بدون أهداف.

مونديال الأندية الأهلي
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