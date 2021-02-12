مدينة إيطالية تصدر عملات تكريما لـ مارادونا

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 14:28

كتب : إسلام أحمد

مارادونا - سان باولو

وافقت السلطات كاستيلينو ديل بيفيرنو، إحدى مدن موليزي في مقاطعة كامبوباسو، على إصدار 2000 قطعة نقدية لتكريم الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

القطع النقدية الصادرة ليست قانونية ، لأن هذا قد يمثل مخالفة مع دار سك العملة والاتحاد الأوروبي، فإن عملات مارادونا التي تم سكها لها قيمة دوكاتان أي ما يعادل 2 يورو ويمكن استخدامها للتسويق في جميع المتاجر الرسمية التابعة لكاستيلينو.

In southern Italy 2,000 coins with the image of the Ten were minted

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إنريكو فراتانجلو العمدة المحلي أوضح: "مارادونا جعلني أشعر بأنني بطل حقيقي، لأنه نقل لنا ذلك خلال مسيرته، لقد استقلت من منصبي في المستشفى وانتقلت إلى الجنوب لأنني علمت أنني قد أفوز أيضا، وأشهر بالحرية بعيدا عن الشمال الذي يستمر في استغلال مواردنا".

ومن المنتظر أن يتم طباعة أوراق نقدية تحمل صورا لـ مارادونا.

وانتشرت صورا لعملة بقيمة 50 دوكاتي يظهر فيها مارادونا حاملا للقب كأس العالم 1986.

In the 50 bill Maradona appears lifting the World Cup in Mexico

وأخرى بقيمة 100 يظهر فيها مارادونا على علم الأرجنتين.

In the one of 100 the soccer star is in the sun of the Argentine flag

وأخرى بهدفه في شباك إنجلترا بكأس العالم 1986 والمعروف باسم "يد الرب".

There are also bills with the Hand of God

وكان مارادونا قد توفي في 25 نوفمبر الماضي بعد تعرضه لسكتة قلبية في منزله.

ولا زالت التحقيقات جارية مع طبيبه الخاص لمعرفة السبب الحقيقي وراء وفاته في ظل وجود شبهة إهمال في رعاية الإسطورة الأرجنتينية.

ومنذ وفاة مارادونا، تم تغيير ملعب سان باولو معقل نادي نابولي الإيطالي إلى اسم ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

مارادونا نابولي في إيطاليا
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