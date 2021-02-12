إيطاليا واليونان تستضيفان مواجهتي بنفيكا وأرسنال في الدوري الأوروبي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نقل مباراتي بنفيكا ضد أرسنال في دور الـ32 للدوري الأوروبي إلى إيطاليا واليونان.

وبسبب قيود السفر بين بعض الدول الأوروبية لن يتمكن الفريقان من اللعب في ملعبيهما.

ولذلك سيكون لقاء الذهاب في الملعب الأولمبي بروما عاصمة إيطاليا يوم الخميس المقبل والمضيف هو بنفيكا.

وبعد أسبوع يستضيف ملعب كارايكاكيس في بيرايوس اليونانية مباراة الإياب.

وأعلن يويفا سريان قاعدة احتساب الهدف خارج الملعب بهدفين في حال التعادل.

ونقل يويفا مباريات عديدة في الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا إلى بلدان لا ينتمي لها المتنافسون بسبب قيود السفر الموضوعة منعا لتفشي فيروس كورونا.

وسيلعب ريال سوسييداد الإسباني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في تورينو الإيطالية في ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي.

ويستضيف مولده النرويجي فريق هوفنهايم الألماني في فياريال الإسبانية.

وفي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يستضيف بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في بودابست عاصمة المجر.

وتستضيف الأخيرة أيضا لقاء لايبزيج الألماني ضد ضيفه ليفربول الإنجليزي.

ويلعب أتليتكو مدريد الإسباني ضد ضيفه تشيلسي الإنجليزي في بوخارست عاصمة رومانيا.