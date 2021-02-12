إيطاليا واليونان تستضيفان مواجهتي بنفيكا وأرسنال في الدوري الأوروبي

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 13:56

كتب : FilGoal

الاتحاد الأوروبي يويفا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نقل مباراتي بنفيكا ضد أرسنال في دور الـ32 للدوري الأوروبي إلى إيطاليا واليونان.

وبسبب قيود السفر بين بعض الدول الأوروبية لن يتمكن الفريقان من اللعب في ملعبيهما.

ولذلك سيكون لقاء الذهاب في الملعب الأولمبي بروما عاصمة إيطاليا يوم الخميس المقبل والمضيف هو بنفيكا.

أخبار متعلقة
تقرير: بعد 5 أيام من انضمامه.. هوندا يفسخ تعاقده مع بورتيمونينسي جوندوجان لاعب يناير في الدوري الإنجليزي الممتاز أرتيتا: أسرتي تلقت تهديدات عبر الإنترنت ليفاندوفسكي يكشف ما قاله لزملائه بين شوطي نهائي المونديال

وبعد أسبوع يستضيف ملعب كارايكاكيس في بيرايوس اليونانية مباراة الإياب.

وأعلن يويفا سريان قاعدة احتساب الهدف خارج الملعب بهدفين في حال التعادل.

ونقل يويفا مباريات عديدة في الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا إلى بلدان لا ينتمي لها المتنافسون بسبب قيود السفر الموضوعة منعا لتفشي فيروس كورونا.

وسيلعب ريال سوسييداد الإسباني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في تورينو الإيطالية في ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي.

ويستضيف مولده النرويجي فريق هوفنهايم الألماني في فياريال الإسبانية.

وفي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يستضيف بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في بودابست عاصمة المجر.

وتستضيف الأخيرة أيضا لقاء لايبزيج الألماني ضد ضيفه ليفربول الإنجليزي.

ويلعب أتليتكو مدريد الإسباني ضد ضيفه تشيلسي الإنجليزي في بوخارست عاصمة رومانيا.

الدوري الأوروبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
صلاح يتوج لأول مرة بجائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي 4 دقيقة | المحترفون
تقرير تونسي: النجم الساحلي يتعاقد مع بن عيادة 10 دقيقة | الكونفدرالية
لا جازيتا ديللو سبورت: باريلا قائد إنتر المستقبلي 19 دقيقة | الدوري الإيطالي
كلوب: فابينيو لن يشارك ضد ليستر.. وكيتا وجوتا اقتربت عودتهما 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السيسي يهنئ الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية 28 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
عودة من حيث بدأ.. يايا توريه ينضم إلى الطاقم التدريبي لفريق أوكراني 37 دقيقة | أوروبا
مدينة إيطالية تصدر عملات تكريما لـ مارادونا ساعة | الدوري الإيطالي
ومن غيره؟ جوارديولا مدرب يناير في الدوري الإنجليزي الممتاز ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 3 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 4 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي
قد ينال إعجابك