ليفاندوفسكي يكشف ما قاله لزملائه بين شوطي نهائي المونديال

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 12:29

كتب : FilGoal

روبيرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ

كشف روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ ما قاله لزملائه بين شوطي نهائي مونديال الأندية الذي حسمه فريقه بهدف أمام تيجريس المكسيكي يوم الخميس.

وقال البولندي في تصريحات صحفية:"الهدف الذي سجلناه ربما جاء من أول تمريرة عرضية. قلت للاعبين بين الشوطين لنلعب تمريرات عرضية أكثر".

وواصل أفضل لاعب في البطولة "فعلوها مرة وهكذا فزنا بالسداسية، هذا أمر رائع".

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وسجل بايرن هدف تتويجه بالمونديال عن طريق مدافع بنيامين بافار الذي سدد الكرة في الشباك إثر فشل حارس تيجريس في الإمساك بها بعد تمريرة عرضية.

وتوج بايرن بلقب سادس في 2020 بعد فوزه بالدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الألماني وكأس السوبر الأوروبي.

وتخطى بايرن فريق الأهلي في الدور نصف النهائي بهدفي ليفاندوفسكي قبل أن يحسم اللقب على حساب بطل أمريكا الشمالية في قطر.

والتتويج هو الثاني لبايرن بالبطولة بعدما نالها في 2013 في المغرب.

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