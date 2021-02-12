بايرن ميونيخ يعلن إصابة جنابري

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 12:09

كتب : FilGoal

سيرج جنابري - بايرن ميونيخ - تيجريس

أعلن نادي بايرن ميونيخ إصابة لاعبه سيرج جانبري في نهائي كأس العالم للأندية.

وتفوق البافاري على تيجريس أونال بهدف دون مقابل ليُكمل السداسية التاريخية بالفوز بألقاب، الدوري والكأس والسوبر المحلي، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وأوضح النادي الألماني عبر موقعه الرسمي إصابة جناحه بـ "تمزق عضلي في الفخذ الأيسر، نتيجة الفحوصات التي أجريت من القسم الطبي في النادي".

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ولم يحدد البافاري مدة إصابة لاعبه أو موعد عودته.

وكان بايرن قد عانى من إصابة ليون جوريتسكا وخافي مارتينيز بفيروس كورونا قبل بداية البطولة، وتوماس مولر قبل ساعات من المباراة النهائية.

فيما غاب المدافع جيروم بواتينج بعد عودته إلى ألمانيا بسبب وفاة صديقته السابقة.

وخاض جنابري 28 مباراة من أصل 32 مباراة الموسم الجاري وسجل 6 أهداف.

سيرجي جنابري بايرن ميونيخ
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