بايرن ميونيخ يعلن إصابة جنابري

أعلن نادي بايرن ميونيخ إصابة لاعبه سيرج جانبري في نهائي كأس العالم للأندية.

وتفوق البافاري على تيجريس أونال بهدف دون مقابل ليُكمل السداسية التاريخية بالفوز بألقاب، الدوري والكأس والسوبر المحلي، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وأوضح النادي الألماني عبر موقعه الرسمي إصابة جناحه بـ "تمزق عضلي في الفخذ الأيسر، نتيجة الفحوصات التي أجريت من القسم الطبي في النادي".

ℹ️ @SergeGnabry is set for a spell on the sidelines after suffering a thigh strain in last night's FIFA Club World Cup final. Get well soon, Serge! 💐 pic.twitter.com/MfX0QfRghZ — 🏆🏆🏆FC Bayern English🏆🏆🏆 (@FCBayernEN) February 12, 2021

ولم يحدد البافاري مدة إصابة لاعبه أو موعد عودته.

وكان بايرن قد عانى من إصابة ليون جوريتسكا وخافي مارتينيز بفيروس كورونا قبل بداية البطولة، وتوماس مولر قبل ساعات من المباراة النهائية.

فيما غاب المدافع جيروم بواتينج بعد عودته إلى ألمانيا بسبب وفاة صديقته السابقة.

وخاض جنابري 28 مباراة من أصل 32 مباراة الموسم الجاري وسجل 6 أهداف.