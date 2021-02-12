اتحاد جنوب إفريقيا: فخورون بـ موسيماني.. بإمكانه مضاهاة الأفضل في العالم

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 11:54

كتب : محمد عبد العظيم

بيتسو موسيماني - الأهلي وبالميراس

نشر الاتحاد الجنوب إفريقي بيانا يشيد فيه بإنجاز بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2020.

وجاء بيان الاتحاد الجنوب إفريقي:

انضم الاتحاد الجنوب إفريقي إلى باقي القارة الإفريقي والعالم في الإشادة بما حققه بيتسو موسيماني مع الأهلي العملاق المصري.

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أبطال إفريقيا حققوا المركز الثالث بعد التفوق على بالميراس في ركلات الترجيح.

الأهلي خسر بنتيجة 2-0 أمام بايرن ميونيخ في نصف النهائي، لكن النتيجة لا تعكس كيف كانت المباراة قريبة.

الميدالية البرونزية هي وسام آخر لموسيماني الذي حقق الثلاثية المحلية مع صنداونز الموسم الماضي.

تبع ذلك بالفوز بثلاثية في مصر والآن البرونزية في بطولة عالمية ستزيد من سرعة نمو سمعته.

وقال داني جوردان رئيس الاتحاد: "نحن فخورون بما حققه بيتسو موسيماني في الماضي القريب، وفخورون به كعلامة تجارية لجنوب إفريقيا وقاريا".

وأضاف "إفريقيا تسعى جاهدة لتلعب دورا مساويا في الكرة العالمية، وموسيماني يظهر ذلك مع التنظيم والموارد المناسبة بأن إفريقيا يمكن لها أن تضاهي الأفضل في العالم".

وأتم "لقد أظهر احترافيته وتفانيه في اللعبة، ويجب أن تستمر جنوب إفريقيا وإفريقيا في إنتاج مثل هؤلاء للارتقاء باللعبة لمستوى آخر".

موسيماني حقق مع الأهلي لقب الدوري المصري عقب خلافة السويسري ريني فايلر وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

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