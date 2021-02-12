معلول: لست من يهرب من المباريات أو يدعي الإصابة

رد علي معلول ظهير أيسر الأهلي على الشائعات التي طالتهه بإدعاء الإصابة أمام بايرن ميونيخ الألماني في كأس العالم للأندية.

وقال معلول عبر موقع الأهلي الرسمي: "(مش علي معلول اللي يهرب من المباريات ولا علي معلول اللي يمسك رجله ويدعي الإصابة)".

وأضاف "برونزية كأس العالم للأندية إنجاز جديد يضاف إلى هذا الجيل من اللاعبين، وقد تحقق بروح وشخصية الأهلي وإصرار وبسالة جميع عناصر الفريق".

وأكمل "الجميع تعاهد على إحراز ميدالية في كأس العالم للأندية، وقد تحقق ذلك من خلال التتويج بالبرونزية".

وأردف "علينا أن نركز الآن في الأهداف الجديدة للفريق خلال الفترة المقبلة وهي التتويج بالسوبر المحلي و الإفريقي، والحفاظ على لقبي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا".

وأتم "كنت أتمنى المشاركة أمام بالميراس أمس في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، ولكن الإصابة منعتني، رغم أنني بذلت مجهودا كبيرا جدا؛ من أجل اللحاق بالمباراة ولكن الإصابة حرمتني من ذلك".

معلول شارك أمام الدحيل القطري كاملة، ثم لمدة 20 دقيقة أمام بايرن ميونيخ قد أن يتعرض للإصابة ويخرج أمام البافاري.