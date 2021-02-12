معلول: لست من يهرب من المباريات أو يدعي الإصابة
الجمعة، 12 فبراير 2021 - 11:41
كتب : FilGoal
رد علي معلول ظهير أيسر الأهلي على الشائعات التي طالتهه بإدعاء الإصابة أمام بايرن ميونيخ الألماني في كأس العالم للأندية.
علي معلول
النادي : الأهلي
وقال معلول عبر موقع الأهلي الرسمي: "(مش علي معلول اللي يهرب من المباريات ولا علي معلول اللي يمسك رجله ويدعي الإصابة)".
وأضاف "برونزية كأس العالم للأندية إنجاز جديد يضاف إلى هذا الجيل من اللاعبين، وقد تحقق بروح وشخصية الأهلي وإصرار وبسالة جميع عناصر الفريق".
وأكمل "الجميع تعاهد على إحراز ميدالية في كأس العالم للأندية، وقد تحقق ذلك من خلال التتويج بالبرونزية".
وأردف "علينا أن نركز الآن في الأهداف الجديدة للفريق خلال الفترة المقبلة وهي التتويج بالسوبر المحلي و الإفريقي، والحفاظ على لقبي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا".
وأتم "كنت أتمنى المشاركة أمام بالميراس أمس في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، ولكن الإصابة منعتني، رغم أنني بذلت مجهودا كبيرا جدا؛ من أجل اللحاق بالمباراة ولكن الإصابة حرمتني من ذلك".
معلول شارك أمام الدحيل القطري كاملة، ثم لمدة 20 دقيقة أمام بايرن ميونيخ قد أن يتعرض للإصابة ويخرج أمام البافاري.