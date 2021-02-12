تقرير: تشيلسي يريد إريكسن بدلا من جورجينيو

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 11:14

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - إنتر - ميلان

قال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إن تشيلسي يريد إبرام صفقة تبادلية مع إنتر ميلان يحصل بموجبها على اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن مقابل جورجينيو.

وأشار الموقع إلى أن المفاوضات لا تزال في بدايتها بين الناديين بشأن الصفقة التي قد تحدث في الصيف المقبل.

وكتب أن تشيلسي سيطلب 20 مليون يورو لحسم الصفقة.

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وفي المقابل لا يمانع إنتر بيع لاعبه البالغ عمره 28 عاما بعدما لم يقدم المردود المنتظر في ملعب جوزيبي مياتزا.

وانتقل إريكسن في يناير 2020 من توتنام إلى إنتر مقابل 27 مليون يورو.

لكنه لم يظهر بمستوى توقعه عشاق فريق نيراتزوري، ففي 44 مواجهة مع إنتر سجل 5 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

في المقابل يعتبر الإيطالي جورجينيو (29 عاما) أحد الركائز الأساسية في تشيلسي.

شارك اللاعب في 22 مباراة في الموسم الجاري وسجل 6 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

إريكسن تشيلسي إنتر ميلان
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