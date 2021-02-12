الشحات مازحا: ديفيز لاعب بايرن كان غريبا.. لا يقف طوال المباراة

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 11:00

كتب : FilGoal

محمد هاني وألفونسو ديفيز - الأهلي وبايرن ميونيخ

أشاد حسين الشحات لاعب الأهلي بألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ الذي واجهه في نصف نهائي مونديال الأندية وخسر بنتيجة 2-صفر أمام بطل أوروبا.

وأعرب الشحات عن سعادته بفوز الأهلي بالميدالية البرونزية للبطولة، كاشفا شعوره بالغياب عن مواجهة بالميراس بالقول:"الدموع كانت في عيني، كنت أتمنى ولو أركض من الفندق للملعب لأكون مع الفريق في المباراة".

وغاب الشحات عن المواجهة بسبب خرقه لإجراءات السلامة من فيروس كورونا. وتفوق الأهلي على بالميراس بركلات الترجيح ليحتل المركز الثالث في البطولة.

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وبسؤاله عن مدى رضاه عن مستواه مع الأهلي، قال الشحات في حواره مع قناة إم.بي.سي مصر:"لم أقدم شيئا بعد للفريق".

ثم تحدث عن لقاء بايرن بالقول:"الفريق في الملعب مختلف عن التلفاز، الظهير الأيسر (ديفيز) كان غريبا، لا يقف طوال المباراة".

وأتم "محمد هاني أدى مباراة جيدة أمامه وكان من نجوم اللقاء".

واستهل الأهلي مشواره في البطولة بإسقاط الدحيل بطل قطر قبل أن يخسر ضد بايرن في الدور نصف النهائي.

ثم هزم بالميراس ليتوج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بعدما نالها في 2006.

الأهلي حسين الشحات
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