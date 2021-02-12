الإسماعيلي: ظُلمنا مرارا من الحكام وVAR.. الأخطاء تصبح واردة ضدنا

أوضح نادي الإسماعيلي في بيان حالات تحكيمية يرى أنها تسببت في ضياع نقاط على الفريق كانت كفيلة بتغيير موقفه في جدول الدوري المصري، مشيرا "النادي تعرض للظلم من تقنية الفيديو والحكام وسوف يرسل فيديو بتلك الحالات إلى اللجنة المديرة لاتحاد الكرة ولجنة الحكام ووسائل الإعلام".

وصرّح علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي قائلا: "النادي ظُلم أكثر من مرة بتكرار غريب من الحكام والفيديو وما حدث في مباراة الاتحاد بعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة في الشوط الأول بعد تعمد مدافع عرقلة محمد صادق داخل منطقة الجزاء بوضوح وهو ما ظهر في إعادة اللعبة".

وأضاف "وتجاهل الحكم تقنية الفيديو أو لم يستمع لنداءه بدليل تغيير جهاز الصوت الخاص به بعد اللعبة مباشرة، والتي كانت كفيلة بتغيير سير المباراة".

وتابع "لذلك يطالب الإسماعيلي من لجنة الحكام توضيح ما حدث وهل انقطع اتصال الحكم بتقنية الفيديو، ولماذا لم يعد لها بعد إصلاح الصوت لأن نتاج هذا عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للإسماعيلي".

وأردف "تكررت أخطاء الفيديو والحكام أكثر من مرة في مباريات الإسماعيلي أمام الإنتاج الحربي والبنك الأهلي وغزل المحلة وآخرها أمام الاتحاد مما أصاب الفريق وجماهيره بالإحباط لفقدان نقاط مستحقة".

وواصل "ما يحدث ليس في صالح اللعبة أو استمرارية المسابقة بشفافية وعدالة بين الجميع وسيكون له تأثير سلبي على ثقة الأندية والجماهير في منظومة التحكيم".

وأتم "أخطاء التحكيم واردة لكنها للأسف الشديد أصبحت واردة في ظل وجود تقنية الفيديو ضد الإسماعيلي بشهادة خبراء اللعبة والمحللين".

الخسارة من زعيم الثغر جمدت رصيد الإسماعيلي عند النقطة الثامنة في المركز الـ17 وقبل الأخير من 11 مباراة.