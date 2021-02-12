الشناوي: حان وقت العاشرة
الجمعة، 12 فبراير 2021 - 10:35
كتب : حسام نور الدين
شدد محمد الشناوي قائد الأهلي وحارس مرماه أن على الفريق الآن التركيز في مهتمه المقبلة بعدما أنهى مونديال الأندية في المركز الثالث.
وقال الشناوي للمركز الإعلامي للأهلي:"الفريق استحق التتويج بالميدالية البرونزية عن جدارة واستحقاق بعد الأداء الرجولي الذي قدمه اللاعبون منذ انطلاق البطولة".
ووجه الشناوي الشكر لزملائه والجهاز الفني قائلا:"لاعبو الأهلي كان لديهم إصرار كبير في الفوز على بالميراس من أجل حصد الميدالية البرونزية، ولم نشك لحظة في قدرتنا على ذلك. كان لدينا هدف قبل السفر للمشاركة في كأس العالم للأندية، أكدنا لجماهير الأهلي في أكثر من مناسبة أن التتويج بميدالية سيكون هدفنا، وهو ما التزمنا به".
وأضاف "خلال طريقنا إلى ملعب المباراة تحدثت مع اللاعبين في الحافلة عن أهمية المباراة وضرورة الفوز من أجل إسعاد الجماهير. الفريق سيغلق صفحة مونديال الاندية للتركيز فيما هو قادم، نسعي للحفاظ علي لقب دوري أبطال إفريقيا والفوز بالعاشرة من أجل العودة من جديد للمشاركة في كأس العالم للأندية".
وتفوق الأهلي على بالميراس بطل أمريكا الجنوبية بركلات الترجيح بعد التعادل بلا أهداف في الوقت الأصلي ليقتنص الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بعدما حققها في 2006.
ويستضيف الأهلي فريق المريخ السوداني يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.