الشناوي: حان وقت العاشرة

شدد محمد الشناوي قائد الأهلي وحارس مرماه أن على الفريق الآن التركيز في مهتمه المقبلة بعدما أنهى مونديال الأندية في المركز الثالث.

وقال الشناوي للمركز الإعلامي للأهلي:"الفريق استحق التتويج بالميدالية البرونزية عن جدارة واستحقاق بعد الأداء الرجولي الذي قدمه اللاعبون منذ انطلاق البطولة".

ووجه الشناوي الشكر لزملائه والجهاز الفني قائلا:"لاعبو الأهلي كان لديهم إصرار كبير في الفوز على بالميراس من أجل حصد الميدالية البرونزية، ولم نشك لحظة في قدرتنا على ذلك. كان لدينا هدف قبل السفر للمشاركة في كأس العالم للأندية، أكدنا لجماهير الأهلي في أكثر من مناسبة أن التتويج بميدالية سيكون هدفنا، وهو ما التزمنا به".

وأضاف "خلال طريقنا إلى ملعب المباراة تحدثت مع اللاعبين في الحافلة عن أهمية المباراة وضرورة الفوز من أجل إسعاد الجماهير. الفريق سيغلق صفحة مونديال الاندية للتركيز فيما هو قادم، نسعي للحفاظ علي لقب دوري أبطال إفريقيا والفوز بالعاشرة من أجل العودة من جديد للمشاركة في كأس العالم للأندية".

وتفوق الأهلي على بالميراس بطل أمريكا الجنوبية بركلات الترجيح بعد التعادل بلا أهداف في الوقت الأصلي ليقتنص الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بعدما حققها في 2006.

ويستضيف الأهلي فريق المريخ السوداني يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.