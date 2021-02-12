سعد سمير: برونزية المونديال هديتنا لجمهور الأهلي

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 10:18

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ في مونديال الأندية - سعد سمير

أهدى سعد سمير مدافع الأهلي الميدالية البرونزية، التي حققها الفريق في مونديال الأندية 2020، إلى جمهور القلعة الحمراء.

وقال سعد في تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي:"هذه الميدالية هدية لجماهير النادي. هذا إنجاز تاريخي يحسب لهذا الجيل من اللاعبين بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق في منافسات البطولة".

وواصل "كان لدينا إصرار على الفوز بالميدالية والعودة إلى القاهرة بهذا الإنجاز من أجل إسعاد الجماهير الأهلي".

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وأشار إلى أن ضربات الترجيح أمام بالميراس البرازيلي شهدت "لحظات عصيبة جدا، خاصة بعد أن تأرجحت النتيجة أكثر من مرة، ولكن كان لدى اللاعبين ثقة شديدة في قدرات محمد الشناوي قائد الفريق" الذي نجح ببراعة في قيادة الأهلي للمركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.

وتفوق الأهلي على بالميراس بطل أمريكا الجنوبية بركلات الترجيح بعد التعادل بلا أهداف في الوقت الأصلي ليقتنص الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بعدما حققها في 2006.

وغادرت بعثة الأهلي مقر إقامتها في الدوحة صباح الجمعة استعدادا للعودة للقاهرة على متن طائرة خاصة، ومنتظر وصولها الساعة 2 ظهرا بتوقيت مصر.

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