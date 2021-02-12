بانون: أتحمل هدف بايرن الثاني وموسيماني اختارني للركلة الأولى.. وكنا نعرف خصائص عناصر بالميراس

يرى بدر بانون مدافع الأهلي أنه كان بإمكانه التعامل بشكل أفضل مع هدف بايرن ميونيخ الثاني في مرمى فريقه، موضحا كواليس اختيار بيتسو موسيماني له لتسديد الركلة الأولى ضد بالميراس.

وفاز الأهلي على بالميراس بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 ليحقق الميدالية البرونزية في مونديال قطر للأندية 2020.

وقال بانون لقناة "أون تايم سبورتس": "زملائي رحبوا بي وهذا ما ساعدني في التأقلم مع المجموعة كما أنني آتيت للأهلي من فريق لديه جماهير كبيرة".

وأضاف "هذا سهّل المسؤولية عليّ لأنني معتاد على اللعب تحت ضغط الجماهير".

وكشف "محمد الشناوي وسعد سمير ووليد سليمان أول من رحب بي في الفريق وهذا ليس غريبا على الفريق".

وعن تسديده للركلة الأولى ضد بالميراس، قال: "كان علي ضغطا كبيرا، لأنه يجب أن أُعطي الثقة لزملائي بالركلة الأولى".

وأكد "بيتسو موسيماني من طلب. علي معلول كان سيلعب لكن التغيير لم يحدث وبعدها علمت أنني سأسدد الأولى وكنت واثقا من التسجيل".

وعن المشاركة في كأس العالم للأندية، قال: "حلم أي لاعب التواجد في البطولة".

وحمل بانون نفسه مسؤولية هدف روبيرت ليفاندوفيسكي الثاني في مرمى الأهلي "في ماتش بايرن، فقدت تركيزي في الهدف الثاني وأتحمل مسؤوليته أو جزء منه".

واستمر "مباراة بايرن كانت الأصعب، ولاعبو بايرن يتحركون كثيرا وعليك أن تكون في قمة تركيزك وتراقب لاعبا وتضع نظرك على لاعب آخر".

وتابع "أدائي ضد بايرن كان رائعا باستثناء الهدف الثاني، لكن اللاعبين في إفريقيا لا يقومون بمثل العرضية التي قام ليروي ساني لعبها. ذهبنا أنا والشناوي للقائم القريب لكنها لُعبت على القائم البعيد".

وخسر الأهلي من بايرن ميونيخ بهدفين دون مقابل في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعدما تفوق على الدحيل في ربع نهائي البطولة بهدف حسين الشحات.

وعن مباراة بالميراس، قال: "قبل المباراة كنا نثق من تحقيق الفوز لأننا قدمنا أداءً كبيرا خلال البطولة، وعندما أهدرنا ركلتين جزاء كنا نثق بأن الشناوي سيجعل الأهلي يستمر في المباراة".

وأضاف "قبل المباراة، كل لاعب يُشاهد لاعب الخصم وهذا ما يجعل من المباراة أسهل لأننا نعرف من سنواجه ونعلم تحركاتهم جيدا وهذا شيء إيجابي لأننا ندرس نقاط القوة والضعف لدى الخصم".

وأردف "كنت أعلم خصائص عناصر بالميراس، وقدمنا أداءً جيدا أنا وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني".

وعن مستوى دفاع الأهلي، قال: "وصل لمستوى رائع وتطورنا في الخروج بالكرة من الخلف وهذا ما نقوم به في المران لأن بيتسو موسيماني يريد منا أن نقوم بهذا الأمر".

وحول اللعب ضد ياسر إبراهيم في مونديال الأندية بدلا من أيمن أشرف، قال: "أي لاعب يختاره المدرب يكون حاضرا وياسر إبراهيم يلعب بجدية في المران، وهذا سر ما قدمه ضد بايرن بعد مشاركته كبديل".

وشدد "شعرت بالراحة بجوار ياسر إبراهيم في الدفاع مثلما ألعب بجوار أيمن أشرف".

وأُصيب علي ملعول ضد بايرن ميونيخ ليلعب أشرف كظهير أيسر ويشارك إبراهيم كقلب دفاع.

وحول التأقلم سريعا مع الأهلي، قال: "لم أشعر بالفرق بين الأهلي والرجاء لأن الجمهور كان يطلب مني الفوز دائما (في المغرب)".

وأكمل "كنت أعلم ما ينتظرني في الأهلي ودائما استمع للاعبين القدامى لأنهم يُضيفوا لي كل جديد لكي أكون أفضل".

واسترجع ذكريات مشاركته الأولى مع الأهلي في نهائي كأس مصر "لم أكن أعلم أنني سأشارك ضد طلائع الجيش لكني كنت أعلم أن جماهير الأهلي تنتظرني لذا قدمت كل ما لدي".

وأتم "كنت متحمسا لكي أُسدد ضد طلائع الجيش لأن هذه الأمور تجعلك تتأقلم سريعا وسجلتها وأعطتني ثقة كبيرة".

وانتقل بانون للأهلي في الصيف الماضي قادما من الرجاء المغربي.

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية بعدما فاز بها عام 2006 على حساب كلوب أمريكا المكسيكي.