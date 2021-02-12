فيليبي ميلو: خسرنا أمام الأهلي الذي جعل بايرن يمر بوقت عصيب

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 00:23

كتب : FilGoal

فيليبي ميلو - عمرو السولية - بالميراس - الأهلي

عبّر فيليبي ميلو قائد بالميراس عن أسفه لحلول فريقه رابعا في مونديال الأندية، لكنه شدد على أن أبطال أمريكا الجنوبية قدّموا أقصى ما لديهم.

بالميراس خسر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام الأهلي المصري بركلات الجزاء الترجيحية.

ورغم إهداره الركلة الأخيرة التي تسببت في خسارة البرونزية، ظهر القائد ميلو مباشرةً بعد المباراة في مقابلة بالملعب، شدد فيها على قوة تيجريس المكسيكي والأهلي.

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وقال ميلو: "لعبنا مباراة جيدة، تحسننا عن المباراة الأولى".

وأضاف الدولي البرازيلي السابق: "طبّقنا ما تدربنا عليه وهذا جدير بالذكر، لكن فريقهم كان مؤهلا عنا".

وتابع: "خسرنا للأسف، الآن علينا التركيز على النهائي الذي سنخوضه في البرازيل، حققنا الكثير من الأمور الرائعة هذا العام، إنه لشرف أن نتواجد هنا".

وأكمل: "لم نفز باللقب للأسف وذلك كان هدفنا الأكبر، لكننا نغادر هذا المونديال مرفوعي الرأس بعد ما قدّمنا أفضل ما لدينا".

وأتم: "لعبنا أمام مدرستين كرويتين مختلفتين تماما، الأولى مكسيكية مع مدرب تواجد في الفريق منذ 300 عام، ثم أمام فريق (الأهلي) جعل بايرن ميونيخ يمر بوقتٍ عصيب".

ويلعب بالميراس نهائي كأس البرازيل أمام جريميو يوم 28 فبراير الجاري.

ويتولى ريكاردو فيريتي مهمة تدريب تيجريس المكسيكي منذ 2010 في ولاية ثالثة، وبدأ العمل معه لأول مرة في 2000، ويمتلك خبرة كبيرة في الكرة المكسيكية.

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