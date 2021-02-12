كوكا: لم يستطع أي مهاجم أخذ مكاني في المنتخب.. ومصطفى محمد بإمكانه اللعب مع فريق عالمي

يرى أحمد حسن "كوكا" بأن أداءه لا يختلف مع المنتخب عن النادي كما يقال.

وقال كوكا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "المعاملة اختلفت مع حسام البدري في منتخب مصر. أريد توضيح صغير بأن لم يستطع أي مهاجم أخذ مكاني في منتخب مصر".

وأضاف "من يتحدثون عن اختلاف أدائي في النادي عن المنتخب، نحن نلعب 5 أو 6 مباريات فقط مع المنتخب في الموسم، بعكس النادي الذي ألعب فيه عديد من المباريات".

كوكا أتبع "مستمر في أوروبا أم سأعود مع أول عرض مادي كبير من مصر؟ لنكن صرحاء فالبحث عن المادة أمر مهم في سن معين، لكن هدفي حاليا هو الاستمرار في أوروبا واللعب لأحد الدوريات الخمس الكبرى".

صاحب الـ27 عاما واصل "مصطفى محمد شخص رائع بجانب كونه لاعب جيد. سعيد لأجله وما يحققه في تركيا وأتمنى له التوفيق".

واستمر "أنصحه بألا ينظر للعودة إلى مصر حاليا تماما. لا بد أن يضع لنفسه هدف باللعب لأحد الأندية العالمية، وهو قادر على ذلك".

كوكا أتم "أقول لـ مروان محسن أنت لاعب رائع ولا تلتفت للانتقادات. قد لا يكون غير موفق أحيانا لكنني أؤكد لكم بأنه مهاجم رائع من خلال معرفتي به منذ سنوات".

كوكا سجل هذا الموسم 8 أهداف في 18 مباراة حتى الآن بمختلف البطولات.

ويملك كوكا 26 مباراة دولية رفقة منتخب مصر. سجل فيهم 5 أهداف.