ياسر إبراهيم: كنا نريد كسر الرقم القياسي للأهلي في المونديال

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 00:14

كتب : FilGoal

مران الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ في مونديال الأندية - بدر بانون - ياسر إبراهيم

كشف ياسر إبراهيم مدافع الأهلي أن لاعبي فريقه كانوا يرغبون في الوصول للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية.

الأهلي فاز على بالميراس بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل دون أهداف في الوقت الأصل؛ ليحقق المركز الثالث في البطولة التي أُقيمت في قطر.

ونجح الأهلي في تكرار الإنجاز الذي حققه من قبل عام 2006، بعدما فاز على كلوب أمريكا المكسيكي.

أخبار متعلقة
أجايي: حققت حلمي بعد الفوز بالبرونزية أيمن أشرف: حققنا هدفنا.. الروح وراء إنجاز المونديال طاهر محمد: شخصية لاعبي الأهلي سر الانتصار.. وكنا سعداء للعب أمام جماهيرنا الشناوي رجل مباراة الأهلي وبالميراس أبو تريكة: الأهلي المونديالي عملها تاني

وقال ياسر إبراهيم في تصريحات صحفية: "جماهير الأهلي كانت تدعمنا في كل مباراة وساندت الفريق بقوة".

وأضاف "لاعبو الأهلي كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية".

وأكمل "كنا نريد أن نكسر الرقم القياسي الخاص بالأهلي ونصل للمباراة النهائية".

وأتم "قدمنا أفضل ما لدينا ولم يُقصر أي لاعب خلال البطولة".

وشارك ياسر إبراهيم كبديل ضد بايرن ميونيخ بعد إصابة علي معلول في مباراة نصف النهائي، كما بدأ ضد بالميراس أساسيا.

وفاز الأهلي على الدحيل في ربع نهائي البطولة بهدف لحسين الشحات قبل أن يخسر ضد بايرن ميونيخ بهدفين دون مقابل، ثم يتغلب على بالميراس في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

الأهلي ياسر إبراهيم كأس العالم للأندية
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليفاندوفسكي يكشف ما قاله لزملائه بين شوطي نهائي المونديال 39 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
بايرن ميونيخ يعلن إصابة جنابري 59 دقيقة | الدوري الألماني
اختر تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر ساعة | دوري أبطال إفريقيا
اتحاد جنوب إفريقيا: فخورون بـ موسيماني.. بإمكانه مضاهاة الأفضل في العالم ساعة | كأس العالم للأندية 2020
معلول: لست من يهرب من المباريات أو يدعي الإصابة ساعة | كأس العالم للأندية 2020
المرض يبعد رولان عن بيراميدز في رحلة كوت ديفوار ساعة | الكونفدرالية
تحليل في الجول - موسيماني بواقعية يحقق البرونزية ساعة | تحليل في الجول
تقرير: تشيلسي يريد إريكسن بدلا من جورجينيو ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 3 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 4 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي
قد ينال إعجابك