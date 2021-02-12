ياسر إبراهيم: كنا نريد كسر الرقم القياسي للأهلي في المونديال

كشف ياسر إبراهيم مدافع الأهلي أن لاعبي فريقه كانوا يرغبون في الوصول للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية.

الأهلي فاز على بالميراس بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل دون أهداف في الوقت الأصل؛ ليحقق المركز الثالث في البطولة التي أُقيمت في قطر.

ونجح الأهلي في تكرار الإنجاز الذي حققه من قبل عام 2006، بعدما فاز على كلوب أمريكا المكسيكي.

وقال ياسر إبراهيم في تصريحات صحفية: "جماهير الأهلي كانت تدعمنا في كل مباراة وساندت الفريق بقوة".

وأضاف "لاعبو الأهلي كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية".

وأكمل "كنا نريد أن نكسر الرقم القياسي الخاص بالأهلي ونصل للمباراة النهائية".

وأتم "قدمنا أفضل ما لدينا ولم يُقصر أي لاعب خلال البطولة".

وشارك ياسر إبراهيم كبديل ضد بايرن ميونيخ بعد إصابة علي معلول في مباراة نصف النهائي، كما بدأ ضد بالميراس أساسيا.

وفاز الأهلي على الدحيل في ربع نهائي البطولة بهدف لحسين الشحات قبل أن يخسر ضد بايرن ميونيخ بهدفين دون مقابل، ثم يتغلب على بالميراس في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.