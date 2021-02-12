كأس إسبانيا – ليفانتي يعود بتعادل ثمين من أرض أتليتك بلباو ويحلم بنهائي تاريخي

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 00:04

كتب : FilGoal

أتليتك بلباو - ليفانتي

تعادل ليفانتي أمام ضيفه أتليتك بلباو بهدف لكل طرف في ملعب سان ماميس، بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ليفانتي تقدّم بواسطة جونزالو ميليرو في الشوط الأول، فيما أدرك إنييجو مارتينيز التعادل في الشوط الثاني.

ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب التي تقام يوم 4 مارس المقبل في ملعب سيوتات دي فالنسيا.

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التعادل 0-0 إيابًا بات كافيا لـ ليفانتي حتى يكتب التاريخ ويتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لأول مرة على الإطلاق.

النادي المنتمي إلى إقليم فالنسيا وصل إلى 10 مباريات متتالية دون هزيمة في مختلف البطولات بتعادله على أرض أتليتك بلباو.

ولم يسبق لـ ليفانتي لعب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا إلا مرة وحيدة كانت في نسخة 1935، وخرج يومها أمام ساباديل.

وتقدّم ليفانتي على أتليتك بهدف أول بواسطة ميليرو في الدقيقة 26 من صناعة خورخي دي فروتوس.

ليرفع دي فروتوس رصيده من التمريرات الحاسمة إلى 8 في مختلف البطولات هذا الموسم.

لكن أتليتك أدرك التعادل في الشوط الثاني برأسية مارتينيز بعد ركلة ركنية نفّذها القائد إيكر مونيايين في الدقيقة 58.

ويسعى أتليتك بلباو لتكرار إنجاز الموسم الماضي عندما وصل للمباراة النهائية أمام غريمه ريال سوسيداد، مباراة لم تُلعَب حتى اللحظة ومن المفترض إقامتها في أبريل المقبل بحضور جماهيري.

وخاض مارسيلينو جارسيا تورال المدير الفني لـ أتليتك بلباو الدور نصف النهائي لكأس الملك مع الفريق الرابع، بعد أن فعلها سابقا كمدرب لـ راسينج سانتاندير، وفياريال، وفالنسيا.

وكان إشبيلية قد تفوّق على برشلونة في ذهاب نصف النهائي الآخر مساء الأربعاء بهدفين دون رد في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

أتليتك بلباو ليفانتي في إسبانيا كأس ملك إسبانيا
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