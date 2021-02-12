بهدف وإنقاذ رائع.. أبراهام يقود تشيلسي للعبور من عقبة بارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 00:01

كتب : FilGoal

تامي أبراهام يحتفل بهدفه في بارنسلي

لم يسجل تامي أبراهام فقط هدف الانتصار لتشيلسي بل منع فريقه من التعادل ضد بارنسلي.

وفاز تشيلسي على بارنسلي بهدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب أواكويل ضمن مباريات دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل أبراهام هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 64 بعدما حول عرضية رييس جيمس بقدمه في المرمى.

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وبعد الهدف بدقائق، تحديدا في الدقيقة 77، أنقذ أبراهام هدفا محققا لبارنسلي بعدما أبعد تسديدة مايكل سولباور من خط المرمى برأسه.

وتأهل تشيلسي لمواجهة شيفيلد يونايتد في الدور ربع النهائي، والتي ستلعب في مارس المقبل.

ويبحث تشيلسي عن تحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السادسة في تاريخه.

وحقق تشيلسي اللقب للمرة الأخيرة موسم 2017-2018.

تشيلسي كأس الاتحاد الإنجليزي
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