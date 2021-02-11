الخطيب يهنئ لاعبي وجماهير الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

الخميس، 11 فبراير 2021 - 23:55

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب - جياني إنفانتينو

هنأ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لاعبي الفريق وجماهير المارد الأحمر بالظفر ببرونزية كأس العالم للأندية 2020.

وظفر الأهلي ببرونزية مونديال الأندية لثاني مرة في تاريخه بعدما فاز على بالميراس البرازيلي اليوم الخميس بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

وقال الخطيب إن فوز الأهلي بالبرونزية أسعد الملايين من المصريين وخاصة جمهور الأهلي في قطر الذي حرص على حضور المباريات.

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وأكد أن جمهور الأهلي ضرب مثالا في القدوة والإخلاص في مساندة الأهلي في كل مكان.

كما أشاد رئيس القلعة الحمراء بالأداء الذي تحلى به كل لاعبي الفريق وتحملهم المسؤولية منذ بداية البطولة وظهور أفراد البعثة بالشكل الذي يليق بمصر.

ووجه الخطيب التحية لكل الفرق التي شاركت في مونديال الأندية وأشاد بالروح الطيبة التي سادت بين جميع المتنافسين.

محمود الخطيب الأهلي مونديال الأندية كأس العالم للأندية
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