بعد غياب دام 15 عاما.. مراسم تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية
الخميس، 11 فبراير 2021 - 23:00
كتب : FilGoal
عاد الأهلي لمنصات التتويج في كأس العالم للأندية بعد 15 عاما من الغياب حينما توج بالميدالية البرونزية في عام 2006.
والآن كرر الأهلي إنجازه ليصبح أول فريق إفريقي وعربي يظفر بميدالية مرتين في مونديال الأندية.
تتويج الأهلي جاء عقب الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف في الوقت الأصلي للقاء.
وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات.
ذلك قبل أن يخسر من بايرن ميونيخ في نصف النهائي ليلعب على المركزين الثالث والرابع ويحقق البرونزية.
وظفر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأول ميدالية في تاريخه بعدما شارك من قبل مع ماميلودي صنداونز ولكنه حقق المركز السادس.
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#كأس_العالم_للأندية ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2021
هل استحق الأهلي المصري 🇪🇬 مركزاً أفضل في البطولة؟ 🤔#beINClubWC | #ClubWC pic.twitter.com/1eCm3FT6lu