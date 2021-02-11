نيمار: أشعر بالحزن والألم.. لم أعد أستطيع الاحتمال

عبّر نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان عن إحباط بالغ بعد تعرضه لإصابة جديدة ستبعده عن الملاعب لمدة شهر.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان أعلن عن إصابة نيمار في الفخذ الأيسر، وبالتالي ابتعاده بشكلٍ مؤكد عن ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريقه السابق برشلونة.

وقال نيمار عبر حسابه على إنستجرام:

"أشعر بحزن بالغ، الألم هائل، والبكاء مستمر. سأتوقف مجددا عن ممارسة أكثر ما أحبه في هذه الحياة: لعب كرة القدم.

أحيانا أشعر بعدم الراحة لأسلوبي في اللعب، لأني أراوغ كثيرا وأتعرض لكثير من الضربات، ولا أعلم إن كانت المشكلة في أم في ما أفعله على أرض الملعب.

أشعر بحزن هائل عندما أسمع من لاعب أو مدرب أو معلّق أنني أستحق التعرض للضرب أو أنني أمثل أو أبالغ في البكاء أو أنني طفل.

هذا يحزنني بكل صراحة ولا أعرف إلى متى سأقدر على تحمُل ذلك، أريد أن أشعر بالسعادة وأنا ألعب كرة القدم، هذا كل ما في الأمر".

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وأصيب نيمار خلال الشوط الثاني لمواجهة كان في كأس فرنسا مساء الأربعاء.

وتعرض نيمار لإصابة من الدرجة الثانية بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وأجرى نيمار الفحوصات الطبية في المستشفى مباشرةً بعد مباراة كان، وبدا شاحبا وحزينا أثناء مغادرتها في الساعات الأولى من صباح الخميس.

نيمار (29 عاما) لعب في صفوف برشلونة بين 2013 و2017، قبل أن ينتقل في صفقة مدوية إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو والتي كانت قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.

ولم يلتق نيمار مع زملائه السابقين منذ رحيله عن برشلونة، لقاء سيتأجل حتى مباراة الإياب على الأقل.

وخاض نيمار 18 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، سجّل خلالها 13 هدفا وصنع 6.