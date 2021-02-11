موسيماني عن برونزية العالم: ليست الميدالية التي تمنيناها.. سنحاول العودة العام المقبل

الخميس، 11 فبراير 2021 - 22:32

كتب : رامي جمال

بيتسو موسيماني - الأهلي وبالميراس

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إن الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية لم يكن الذي يريده بل وصفه بالإنجاز الواقعي.

وظفر الأهلي ببرونزية مونديال الأندية لثاني مرة في تاريخه بعدما فاز على بالميراس البرازيلي اليوم الخميس بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

وقال موسيماني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقا على الظفر بالميدالية: "ليست الميدالية التي تمنيناها لكنها الميدالية الواقعية".

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وواصل " يجب أن نتواضع ونقدر حصولنا على ميدالية لإفريقيا".

وأتم المدرب الجنوب إفريقي حديثه "سنحاول العودة العام المقبل ونقاتل من أجل مركز أفضل".

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