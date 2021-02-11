قرعة نارية لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الخميس، 11 فبراير 2021 - 22:00

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - إيفرتون

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي التي أقيمت اليوم الخميس عن مواجهات نارية مرتقبة.

وسوف يستضيف ليستر سيتي منافسه مانشستر يونايتد في ملعب كينج باور.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ملعب جوديسون بارك لملاقاة إيفرتون.

أخبار متعلقة
نانت يقيل ريمون دومينيك بعد أقل من شهرين ويعوضه بمدرب سان جيرمان الأسبق بعد 18 عاما في منصبه.. رحيل مدرب حراس مرمى منتخب إسبانيا باريس سان جيرمان يعلن غياب نيمار عن مباراة برشلونة

وفي ملعب فيتاليتي يستضيف بورنموث منافسه ساوثامبتون.

وأخيرا سيستضيف الفائز من تشيلسي أو بارنسلي منافسه شيفيلد يونايتد.

ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي خلال يومي 20 و21 من شهر مارس المقبل.

ويعد أرسنال هو أكثر المتوجين بالبطولة في التاريخ بـ14 بطولة يليه مانشستر يونايتد بـ12 بطولة ثم تشيلسي بثمانية ألقاب.

أما سيتي فتوج باللقب ست مرات مقابل خمس مرات لإيفرتون وأربع مرات لشيفيلد يونايتد.

وفاز ساوثامبتون باللقب مرة واحدة بالتساوي مع بارنسلي.

فيما لم يفز ليستر سيتي باللقب ولا مرة وكذلك بورنموث.

مانشستر يونايتد ليستر مانشستر سيتي إيفرتون
نرشح لكم
أخر الأخبار
موسيماني عن برونزية العالم: ليست الميدالية التي تمنيناها.. سنحاول العودة العام المقبل 6 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 21 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
جينياك: نشعر بخيبة أمل للخسارة من بايرن.. وأفتقد فرنسا 25 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
قرعة نارية لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 37 دقيقة | أوروبا
اكتملت السداسية التاريخية.. بايرن ميونيخ بطلا للعالم 42 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
في المركز قبل الأخير.. الاتحاد يهزم الإسماعيلي بـ 10 لاعبين ويزيد موقفه تأزم ساعة | الدوري المصري
أكرم توفيق: تعاهدنا على تحقيق البرونزية بعد الخسارة ضد بايرن ساعة | كأس العالم للأندية 2020
الهدف الأول.. حجازي يسجل والاتحاد يتعادل مع الأهلي في دربي جدة ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ
قد ينال إعجابك