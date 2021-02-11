قرعة نارية لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي التي أقيمت اليوم الخميس عن مواجهات نارية مرتقبة.

وسوف يستضيف ليستر سيتي منافسه مانشستر يونايتد في ملعب كينج باور.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ملعب جوديسون بارك لملاقاة إيفرتون.

وفي ملعب فيتاليتي يستضيف بورنموث منافسه ساوثامبتون.

وأخيرا سيستضيف الفائز من تشيلسي أو بارنسلي منافسه شيفيلد يونايتد.

ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي خلال يومي 20 و21 من شهر مارس المقبل.

ويعد أرسنال هو أكثر المتوجين بالبطولة في التاريخ بـ14 بطولة يليه مانشستر يونايتد بـ12 بطولة ثم تشيلسي بثمانية ألقاب.

أما سيتي فتوج باللقب ست مرات مقابل خمس مرات لإيفرتون وأربع مرات لشيفيلد يونايتد.

وفاز ساوثامبتون باللقب مرة واحدة بالتساوي مع بارنسلي.

فيما لم يفز ليستر سيتي باللقب ولا مرة وكذلك بورنموث.